Шик и блеск: Алина Гросу ошеломила публику своим роскошным особняком - фото

Девушка показала семейный дом, который расположенный в Черновцах. На экскурсии присутствовал ее возлюбленный.
Украинская певица Алина Гросу похвасталась своим роскошным семейным особняком. Дом расположен в Черновцах.
Экскурсию вместе с бойфрендом Романом Полянским (российским актером) звезда провела для программы "Светская жизнь с Екатериной Осадчей".
Его интерьер выполнен в классическом стиле и светлых тонах.
В доме роскошные белые двери, много зелени, а мебель выполнена в средневековом стиле.
Пол выстелен мраморной плиткой, а освещение создают хрустальные люстры.
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Кроме этого Алина показала свою спальню и продемонстрировала ведущей первые концертные костюмы.
Напомним, ранее сын Софии Ротару Руслан Евдокименко показал шикарный коттедж матери за 2 млн грн.
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Автор: Ульяна Виноградова