Шик и блеск: Алина Гросу ошеломила публику своим роскошным особняком - фото

Алина Гросу показала свой дом / instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу похвасталась своим роскошным семейным особняком. Дом расположен в Черновцах.

Экскурсию вместе с бойфрендом Романом Полянским (российским актером) звезда провела для программы "Светская жизнь с Екатериной Осадчей".

Его интерьер выполнен в классическом стиле и светлых тонах.

В доме роскошные белые двери, много зелени, а мебель выполнена в средневековом стиле.

Пол выстелен мраморной плиткой, а освещение создают хрустальные люстры.

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Кроме этого Алина показала свою спальню и продемонстрировала ведущей первые концертные костюмы.

Напомним, ранее сын Софии Ротару Руслан Евдокименко показал шикарный коттедж матери за 2 млн грн.

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