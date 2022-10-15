"Мой персональный герой": Лидия Таран показала брата, который защищает Украину

Лидия Таран / Facebook

Телеведущая Лидия Таран поделилась своей гордостью, а именно рассказала о своем брате, который сейчас защищает Украину от российских оккупантов.

Как написала она на своей странице в Instagram, ее брат - самый умный человек, из всех, кого она знает. "Мой персонал хироу.. мой братик. Самый умный из известных мне людей. Более 20 лет преподавания в Универе, китайский, английский, французский. А теперь пришлось выучить язык гранатомета и лютой ненависти к врагу. Страшно горжусь и молимся за всех наших! С праздником, родное войско - наши ангелы-хранители", - написала она.

Таран также выложила его фото, которое пришлось по душе фоловерам ведущей.

"Пусть бережет его бог", "Вместе к победе", "Ангела-хранителя нашим защитникам", - поддержали молодого мужчину подписчики.

Напомним, ранее Таран показала, как выглядит ее дом, после того, как в него прилетела российская ракета.

Вместе с Маричкой Падалко, Таран снялась на фоне разрушенного дома.

"И слезы, и смех, и объятия – мы не виделись пять месяцев и неизвестно, когда увидимся снова, но частица Украины сейчас в каждом из нас, где бы мы ни были. Лида теперь может какую-то частицу взять с собой в Европу в буквальном смысле этого слова – слишком много их осталось вокруг после двух попаданий российских ракет в ее жилой комплекс", - написала Маричка Падалко.

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