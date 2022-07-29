И слезы, и объятия: Лидия Таран показала, как выглядит ее дом после прилета российской ракеты

Лидия Таран рассказала о своей драме/ 1plus1.ua

Телеведущая Лидия Таран показала, как выглядит ее дом, после того, как в него прилетела российская ракета.

Вместе с Маричкой Падалко, Таран снялась на фоне разрушенного дома.

"И слезы, и смех, и объятия – мы не виделись пять месяцев и неизвестно, когда увидимся снова, но частица Украины сейчас в каждом из нас, где бы мы ни были. Лида теперь может какую-то частицу взять с собой в Европу в буквальном смысле этого слова – слишком много их осталось вокруг после двух попаданий российских ракет в ее жилой комплекс", - написала Маричка Падалко.

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Она также добавила, что с тех пор как Лидка переехала в свою новую киевскую квартиру, они все не смогли найти время на общий кофе в ее стенах.

"Сейчас нашли. Жаль, что с таким видом и стеклом под ногами, но как хорошо, что сложные времена делают нас только более близкими и сильными", - добавляет она.

Напомним, ранее во время авиаудара, который россияне нанесли по Киеву 26 июня, одна из ракет попала в жилой дом Шевченковского района столицы. Оказалось, что в этом доме с дочкой живет телеведущая Лидия Таран, которая на момент ракетной атаки пребывала с дочерью за границей.

Об этом Таран рассказала своей коллеге Евгении Цветанской в комментарии под постом в Facebook.