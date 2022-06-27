Российская ракета прилетела в дом украинской телеведущей

Лидия Таран рассказала, что могло бы быть/ Facebook

Во время авиаудара, который россияне нанесли по Киеву 26 июня, одна из ракет попала в жилой дом Шевченковского района столицы. Оказалось, что в этом доме с дочкой живет телеведущая Лидия Таран, которая на момент ракетной атаки пребывала с дочерью за границей.

Об этом Таран рассказала своей коллеге Евгении Цветанской в комментарии под постом в Facebook.

Переписка Таран с коллегой. Фото Facebook

"Все выбито, но вроде бы не горит... Но главное, что там не было меня и малой... Меня усиленно из эфира призывают вернуться, потому что в Киеве уже безопасно... Я себе представила, что дала слабину и приехала вот это, чтобы не чувствовать себя предательницей…", — поделилась Таран, на вопрос о том, чей это был дом.

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Напомним, утром в воскресенье, 26 июня, в Киеве прогремели мощные взрывы, над городом поднялся столб дыма. По данным очевидцев, над столицей видели четыре пролетающие ракеты. По предварительным данным, взрывов также было четыре. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что несколько взрывов прогремели в Шевченковском районе. По его словам, бригады скорой и спасатели выехали на место инцидента. Началась эвакуация и спасение жителей двух жилых домов.