Элина Свитолина впервые стала мамой и раскрыла необычное имя ребенка

Ее муж-француз поблагодарил жену за храбрость во время родов.
Украинская профессиональная теннисистка Элина Свитолина и ее супруг-француз Гаэль Монфис стали родителями.
Радостным событием спортсменка поделилалсь на своей странице в Instagram. Стало известно, что у пары родилась девочка, которая получила имя Скаи.
"У меня была самая удивительная ночь в моей жизни, которая закончилась самым красивым подарком около 6:00 утра. Элина была сильной и смелой. Я не могу не поблагодарить мою жену и Бога за этот особенный момент. Добро пожаловать в мир, моя маленькая принцесса SKAÏ", - написал он.
Свитолина также поделилась радостной новостью на своей странице.
"Какая ночь! Дамы и господа, поприветствуйте Скай Монфис. Не могу не поблагодарить моего мужа за то, что он пережил этот незабываемый момент со мной", - написала она.
Напомним, ранее стало известно о том, что лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина взяла паузу в карьере. Недавно стало известно, что украинская теннисистка ожидает рождение первенца.
Но не забывает будущая мама и о гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от военной агрессии России.
А вот накануне Свитолина провела благотворительный ужин в Париже.
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