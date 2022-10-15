Элина Свитолина впервые стала мамой и раскрыла необычное имя ребенка

Элина Свитолина / instagram.com/elisvitolina/

Украинская профессиональная теннисистка Элина Свитолина и ее супруг-француз Гаэль Монфис стали родителями.

Радостным событием спортсменка поделилалсь на своей странице в Instagram. Стало известно, что у пары родилась девочка, которая получила имя Скаи.

"У меня была самая удивительная ночь в моей жизни, которая закончилась самым красивым подарком около 6:00 утра. Элина была сильной и смелой. Я не могу не поблагодарить мою жену и Бога за этот особенный момент. Добро пожаловать в мир, моя маленькая принцесса SKAÏ", - написал он.

Свитолина также поделилась радостной новостью на своей странице.

"Какая ночь! Дамы и господа, поприветствуйте Скай Монфис. Не могу не поблагодарить моего мужа за то, что он пережил этот незабываемый момент со мной", - написала она.

Напомним, ранее стало известно о том, что лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина взяла паузу в карьере. Недавно стало известно, что украинская теннисистка ожидает рождение первенца.

Но не забывает будущая мама и о гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от военной агрессии России.

А вот накануне Свитолина провела благотворительный ужин в Париже.

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