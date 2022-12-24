Обкарнали со всех сторон: Алина Гросу удивила сменой имиджа

Украинская певица Алина Гросу удивила своих поклонников изменениями во внешности.
Соответствующими фото актриса и певица Гросу поделилась на своей странице в Instagram. Впрочем, оказалось, что Гросу просто опубликовала старые фото, которые не показывала раньше. "Что-то из неопубликованного. Может, мне карэ сделать", - спрашивает она своих фоловеров.
Стоит отметить, что почитатели таланта Гросу тут же отреагировали положительными отзывами на потенциально новую прическу и засыпали комплиментами молодую исполнительницу. "Ну какая же ты красивая", "Алина, спасибо вам за хорошее настроение", "Нет, не надо, ты итак красивая", - написали ей поклонники.
Напомним, ранее Алина Гросу после сложной операции вышла на связь с поклонниками, и рассказала о своем самочувствии.
Неделю назад артистка провела более трех часов на операционном столе, после чего рассказала, что очень боится того, что уложило ее на больничную койку. Свой диагноз Гросу продолжает держать в секрете.
Однако вышла на связь в Instagram-сторис, чтобы рассказать, как чувствует себя после недели, проведенной в больнице.
В последнее время в СМИ все чаще стали появляться новости о том, что знаменитости попадают в больницы с симптомами нервного истощения или переутомления.
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