Обкарнали со всех сторон: Алина Гросу удивила сменой имиджа

Украинская певица поделилась интересными кадрами на своей странице в социальной сети.

Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу удивила своих поклонников изменениями во внешности.

Соответствующими фото актриса и певица Гросу поделилась на своей странице в Instagram. Впрочем, оказалось, что Гросу просто опубликовала старые фото, которые не показывала раньше. "Что-то из неопубликованного. Может, мне карэ сделать", - спрашивает она своих фоловеров.

Стоит отметить, что почитатели таланта Гросу тут же отреагировали положительными отзывами на потенциально новую прическу и засыпали комплиментами молодую исполнительницу. "Ну какая же ты красивая", "Алина, спасибо вам за хорошее настроение", "Нет, не надо, ты итак красивая", - написали ей поклонники.

Напомним, ранее Алина Гросу после сложной операции вышла на связь с поклонниками, и рассказала о своем самочувствии.

Неделю назад артистка провела более трех часов на операционном столе, после чего рассказала, что очень боится того, что уложило ее на больничную койку. Свой диагноз Гросу продолжает держать в секрете.

Однако вышла на связь в Instagram-сторис, чтобы рассказать, как чувствует себя после недели, проведенной в больнице.

В последнее время в СМИ все чаще стали появляться новости о том, что знаменитости попадают в больницы с симптомами нервного истощения или переутомления.

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