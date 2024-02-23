В свадебном платье и с кольцом: Алина Гросу показала избранника

Известная украинская певица Алина Гросу заинтриговала поклонников снимком со своим возлюбленным.

https://stars.glavred.info/v-svadebnom-plate-i-s-kolcom-alina-grosu-pokazala-izbrannika-10544309.html Ссылка скопирована

Алина Гросу показала своего возлюбленного / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу анонсировала выход новой песни, премьера которой состоится в марте. Певица опубликовала в своих соцсетях фрагмент композиции "Туман кохання", в ролику она идет по улице в интересном образе: белом пальто, джинсах и белом свитере.

Перед публикацией видео на своей странице в Instagram Гросу обьявила челлендж. Алина попросила подписчиков показать тех, кто покорил их сердца. И сама первой опубликовала снимок со своим возлюбленным.

На фото певица в свадебном платье, а ее возлюбленный в костюме. В глаза также бросается кольцо на безымянном пальце мужчины.

видео дня

Алина Гросу со своим любимым / фото: instagram.com/alina_grosu

Добавим, певица еще не сообщала, что второй раз вышла замуж и, возможно, таким образом решила поделиться радостной новостью с фанатами.

Напомним, Алина Гросу была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым. Свадьба состоялась в 2019 году, но через полгода пара развелась по инициативе мужа. А в октябре 2023 года Гросу рассказала, что встретила новую любовь, но избранника еще не показывала.

Также Алина Гросу ответила фанатам на самые откровенные вопросы, рассказав об изменах и пластических операциях.

Отметим, недавно Гросу призналась, почему на самом деле бросила своего бывшего мужа-россиянина.

Читайте больше о Гросу:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.