В свадебном платье и с кольцом: Алина Гросу показала избранника

Алина Гросу анонсировала выход новой песни, премьера которой состоится в марте. Певица опубликовала в своих соцсетях фрагмент композиции "Туман кохання", в ролику она идет по улице в интересном образе: белом пальто, джинсах и белом свитере.
Перед публикацией видео на своей странице в Instagram Гросу обьявила челлендж. Алина попросила подписчиков показать тех, кто покорил их сердца. И сама первой опубликовала снимок со своим возлюбленным.
На фото певица в свадебном платье, а ее возлюбленный в костюме. В глаза также бросается кольцо на безымянном пальце мужчины.
Добавим, певица еще не сообщала, что второй раз вышла замуж и, возможно, таким образом решила поделиться радостной новостью с фанатами.
Напомним, Алина Гросу была замужем за российским бизнесменом Александром Комковым. Свадьба состоялась в 2019 году, но через полгода пара развелась по инициативе мужа. А в октябре 2023 года Гросу рассказала, что встретила новую любовь, но избранника еще не показывала.
Также Алина Гросу ответила фанатам на самые откровенные вопросы, рассказав об изменах и пластических операциях.
Отметим, недавно Гросу призналась, почему на самом деле бросила своего бывшего мужа-россиянина.
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