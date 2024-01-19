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Алина Гросу рассказала про маммопластику и раскрыла семейный секрет

Анна Подгорная
19 января 2024, 02:05
Певица призналась, откуда у нее взялось декольте такого размера.
Алина Гросу
Алина Гросу призналась, делала ли она маммопластику / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу обладательница завидной фигуры: она имеет пышный бюст и бедра, при этом талия артистки остается тонкой, а животик - плоским. Не многим везет с тем, чтобы иметь подобные данные от природы, поэтому Гросу нередко упрекают в совершенствовании тела при помощи пластической хирургии.

Наибольшее количество вопросов вызывает грудь певицы - весьма выдающаяся для девушки ее телосложения. К тому же ее округлости имеют очень привлекательную форму.

Недавно в блоге певицы в Instagram ей вновь задали вопрос о том, является ли ее бюст результатом удачной маммопластики. Гросу решила наконец раскрыть секрет о том, откуда у нее взялось такое притягательное декольте.

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Так Алина рассказала, что грудь у нее - натуральная, а ее размер - норма для женщин в ее семье. Певица предположила, что после рождения детей ее бюст может еще увеличиться, если судить по ее маме.

"Ну какая пластика? Там разве не видно, что это они свои? У меня они не как шарики. У меня нормальная своя грудь. Это семейное", - с улыбкой заверила Алина Гросу.

Алина Гросу
Алина Гросу призналась, делала ли она маммопластику / instagram.com/alina_grosu

Ранее нардеп Николай Тищенко официально подтвердил развод с блогершей и бизнесвумен Аллой Барановской после 10 лет вместе, а также раскрыл настоящую причину их расставания.

Также турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу признался, как его дочь от певицы-предательницы Ани Лорак София ладит с новой любовницей - украинской моделью Анастасией Foxy.

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