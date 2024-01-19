Алина Гросу рассказала про маммопластику и раскрыла семейный секрет

Украинская певица Алина Гросу обладательница завидной фигуры: она имеет пышный бюст и бедра, при этом талия артистки остается тонкой, а животик - плоским. Не многим везет с тем, чтобы иметь подобные данные от природы, поэтому Гросу нередко упрекают в совершенствовании тела при помощи пластической хирургии.
Наибольшее количество вопросов вызывает грудь певицы - весьма выдающаяся для девушки ее телосложения. К тому же ее округлости имеют очень привлекательную форму.
Недавно в блоге певицы в Instagram ей вновь задали вопрос о том, является ли ее бюст результатом удачной маммопластики. Гросу решила наконец раскрыть секрет о том, откуда у нее взялось такое притягательное декольте.
Так Алина рассказала, что грудь у нее - натуральная, а ее размер - норма для женщин в ее семье. Певица предположила, что после рождения детей ее бюст может еще увеличиться, если судить по ее маме.
"Ну какая пластика? Там разве не видно, что это они свои? У меня они не как шарики. У меня нормальная своя грудь. Это семейное", - с улыбкой заверила Алина Гросу.
Ранее нардеп Николай Тищенко официально подтвердил развод с блогершей и бизнесвумен Аллой Барановской после 10 лет вместе, а также раскрыл настоящую причину их расставания.
Также турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу признался, как его дочь от певицы-предательницы Ани Лорак София ладит с новой любовницей - украинской моделью Анастасией Foxy.
Другие новости:
- Турецкий мачо Бурак Озчивит впервые показал лицо своего младшего сына
- Популярный ведущий раскрыл очень личный секрет "черненькой из НеАнгелов"
- Известного украинского стендапера избили во время концерта в Днепре