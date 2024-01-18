Налчаджиоглу признался, как его дочь от Лорак София ладит с новой любовницей

Анастасия и София провели достаточно времени вместе, чтобы хорошего узнать друг друга.

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Мурат Налчаджиоглу показал, как отдохнул в Дубае с дочерью и Анастасией Foxy / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca

Новый год-2024 турецкий бизнесмен и бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу встретил в Дубае в компании своих любимых женщин - 12-летней дочери Софии и новой подруги, украинской модели Анастасии Foxy. На отдыхе они много времени провели вместе, и отпуск, похоже, удался на славу.

Счастливыми воспоминаниями из Дубая мужчина поделился в своем блоге в Instagram. Он показал ролик, собранный из фото и видео, отснятых в Эмиратах.

В кадре Мурат, Анастасия и София много гуляют и смеются, и, судя по всему, модель прекрасно поладила с дочерью бойфренда. На видео даже мелькает момент, где она плетет девочке косички.

Многие подписчики Налчаджиоглу до сих пор не очень верят в искренность его чувств к Анастасии Foxy и крепость их пары. Поэтому в комментариях под роликом не радуются за него, а все больше жалеют Софию, которой приходится все чаще знакомиться с подругами папы.

Смотрите видео, как Мурат Налчаджиоглу с дочерью и возлюбленной отдохнули в Дубае:

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