Налчаджиоглу признался, как его дочь от Лорак София ладит с новой любовницей

Новый год-2024 турецкий бизнесмен и бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу встретил в Дубае в компании своих любимых женщин - 12-летней дочери Софии и новой подруги, украинской модели Анастасии Foxy. На отдыхе они много времени провели вместе, и отпуск, похоже, удался на славу.
Счастливыми воспоминаниями из Дубая мужчина поделился в своем блоге в Instagram. Он показал ролик, собранный из фото и видео, отснятых в Эмиратах.
В кадре Мурат, Анастасия и София много гуляют и смеются, и, судя по всему, модель прекрасно поладила с дочерью бойфренда. На видео даже мелькает момент, где она плетет девочке косички.
Многие подписчики Налчаджиоглу до сих пор не очень верят в искренность его чувств к Анастасии Foxy и крепость их пары. Поэтому в комментариях под роликом не радуются за него, а все больше жалеют Софию, которой приходится все чаще знакомиться с подругами папы.
Смотрите видео, как Мурат Налчаджиоглу с дочерью и возлюбленной отдохнули в Дубае:
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