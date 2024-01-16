"Меня не замечает": Даша Квиткова призналась, с кем мечтает пойти на свидание

Известная блогерша готова даже закрыть глаза на разницу в возрасте, лишь бы ее фаворит обратил на нее внимание.

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Даша Квиткова призналась в тайной симпатии к украинскому спортсмену / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kvittkova

В январе 2023 года украинская блогерша Даша Квиткова пополнила ряды завидных украинских холостячек - она рассталась с ведущим Никитой Добрыниным, с которым сыграла свадьбу летом 2020 года.

С тех пор личная жизнь эффектной блондинки вызывает у фанатов неподдельный интерес. Квитковой приписывали романы с разными известными мужчинами, но ни один из них она не подтвердила.

Зато Даша недавно призналась, что испытывает неразделенную симпатию к одному украинскому спортсмену. Разговор по душам у нее состоялся с тезкой, моделью, ведущей и волонтеркой Дашей Астафьевой, на шоу "Такі страви".

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Так Квиткова рассказала, что ей нравится украинский футболист, полузащитник английского клуба "Челси" и сборной Украины, Михаил Мудрик. "Он мне просто попадается всегда в рекомендациях, и я на него тупо залипаю. Я понимаю, что он молодой. Думаю, что он младше меня, я не знаю, сколько ему лет. Я ему ставлю лайки, ставлю, но он меня не замечает. Миша, пожалуйста, уже устала лайкать твои фотки, скиньте ему этот выпуск! Боже, какой он красивый, хороший!" - с улыбкой заявила блогерша.

Также она призналась, с кем из известных мужчин она бы не стала идти на свидание. В этот список попали Андрей Лузан, Валик Михиенко, Коля Зырянов и Алексей Дурнев.

Михаил Мудрик - тайная симпатия Квитковой / instagram.com/mmudryk10

Ранее украинскую певицу и музыкального продюсера Наталью Могилевскую захейтили за пиар на приемных детях. Артистка, которая скрывала материнство целых два года, категорично поставила на место обидчиков.

Также стало известно, что Алина Гросу получила серьезную травму на съемках. На площадке, где готовился новый клип певицы, с ней произошел несчастный случай.

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