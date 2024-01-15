Наталью Могилевскую захейтили за пиар на приемных детях - певица ответила

Два года никто не знал, что Могилевская стала мамой сразу двум девочкам.

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Наталья Могилевская ответила на хейт из-за усыновления / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В начале декабря 2023 года общественность узнала, что мечта 48-летней певицы и музыкального продюсера Натальи Могилевской про семью сбылась - ее заметили в супермаркете с маленьким ребенком, который называл ее мамой. Слухи об этом стремительно распространялись, поэтому артистка решила сама рассказать свою историю.

Весной 2022 года она и ее избранник, которого певица открыто называет своим мужем, удочерили двоих девочек - сестер Мишель и Софию. Два года Могилевская успешно скрывала эту новость, так как детям нужно было время на адаптацию. Наталья так долго ждала своего счастья, что решила беречь его от посторонних глаз.

Она дала несколько интервью, в которых, среди прочего, отмечала, что приватность дочерей будет поддерживать до тех пор, пока они сами не решат заявить о себе. После этих событий на Могилевскую обрушилась волна хейта - многие упрекают артистку в том, что детей она усыновила лишь в качестве удачного пиар-хода, и эксплуатирует эту историю на полную катушку.

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На своей странице в Instagram звезда ответила на нападки обидчиков - последние несколько лет она вела достаточно закрытый образ жизни, чтобы воспринимать подобные выпады всерьез, считает певица.

"Это странно слышать. Я оставила карьеру на пике успеха 10 лет назад и почти не выпускала песен и ничего не пиарила. Все понимали, что я одинока и езжу куда-то в Индию. А после этого вернулась, усыновила двоих детей и два года это скрывала. Всегда найдутся те, кто видит мир через темную призму своих разочарований", - говорит Наталья Могилевская.

Наталья Могилевская ответила на хейт из-за усыновления / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ранее Наталья Могилевская впервые призналась, почему у нее так долго не было детей. Артистка рассказала, как сильно менялись ее взгляды на семью и материнство.

Также артистка показала, как выглядит до и после макияжа. После мэйкапа от популярного украинского визажиста Могилевсая буквально превратилась в совершенно другую женщину.

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