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Звезда пляжа: Марк Цукерберг показал годовалую дочь-кокетку

Анна Подгорная
16 января 2024, 03:40
У этой девочки определенно большое будущее - Аурелия Цукерберг просто мастерски позирует на камеру.
Марк Цукерберг и Присцилла Чан
Марк Цукерберг показал самую младшую дочь от Присциллы Чан / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zuck

Американский медиамагнат и интернет-предприниматель Марк Цукерберг весной 2023 года стал многодетным отцом - его жена, педиатр и общественная деятельница Присцилла Чан, подарила ему третью дочь. Малышку назвали Аурелией.

Скоро самой младшей из семьи Чан-Цукеребергов исполнится год, но совершенно очевидно, что девочка уже обладает харизмой и артистизмом. Которые гордые родители с удовольствием поддерживают.

Недавно на странице предпринимателя в Instagram появилось очаровательное "сэлфи" Аурелии: девочка в модных солнцезащитных очках и стильном клетчатом купальнике позирует, сидя на пляже. Родителям удалось "поймать" кадр так, будто их 10-месячная дочь сама держит камеру.

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К слову, двух старших дочерей Чан и Цукерберг показывают в социальных сетях реже и не раскрывают их лиц. Максиме и Августе уже 9 и 7 лет соответственно, и родители стараются тщательно оберегать приватность своих детей.

младшая дочь Цукерберга
Марк Цукерберг показал самую младшую дочь от Присциллы Чан / instagram.com/zuck

Ранее 45-летняя олимпийская чемпионка, гимнастка Лилия Подкопаева умилила кадрами с очень беременным животиком - мама троих детей с ностальгией вспоминает времена, когда носила под сердцем новую жизнь.

Также травести-дива Монро рассказала о романе с народным депутатом, который ей, по слухам, приписывали. Она прокомментировала, кто на самом деле был ее фаворитом.

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