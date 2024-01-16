Звезда пляжа: Марк Цукерберг показал годовалую дочь-кокетку

Американский медиамагнат и интернет-предприниматель Марк Цукерберг весной 2023 года стал многодетным отцом - его жена, педиатр и общественная деятельница Присцилла Чан, подарила ему третью дочь. Малышку назвали Аурелией.
Скоро самой младшей из семьи Чан-Цукеребергов исполнится год, но совершенно очевидно, что девочка уже обладает харизмой и артистизмом. Которые гордые родители с удовольствием поддерживают.
Недавно на странице предпринимателя в Instagram появилось очаровательное "сэлфи" Аурелии: девочка в модных солнцезащитных очках и стильном клетчатом купальнике позирует, сидя на пляже. Родителям удалось "поймать" кадр так, будто их 10-месячная дочь сама держит камеру.
К слову, двух старших дочерей Чан и Цукерберг показывают в социальных сетях реже и не раскрывают их лиц. Максиме и Августе уже 9 и 7 лет соответственно, и родители стараются тщательно оберегать приватность своих детей.
Ранее 45-летняя олимпийская чемпионка, гимнастка Лилия Подкопаева умилила кадрами с очень беременным животиком - мама троих детей с ностальгией вспоминает времена, когда носила под сердцем новую жизнь.
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