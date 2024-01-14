Лилия Подкопаева умилила кадрами с очень беременным животиком

Украинская гимнастка и многократная олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева - мама троих детей. Сын и дочь от первого брака уже совсем взрослые (Вадиму 18, а Каролине - 17), а дочь в семье со вторым супругом, бизнесменом Игорем Дубинским, Эвелина лишь недавно отпраздновала 4-летие.
Однако 45-летняя спортсменка, похоже, скучает за теми временами, когда она ходила беременной. В своем блоге в Instagram она показала серию черно-белых фото с очень круглым животиком.
Это старая съемка периода, когда Подкопаева носила под сердцем Эвелину. В памятной фотосессии кроме самой гимнастки участие принимал и ее муж.
На черно-белых снимках Лилия предстала в элегантном образе. В нем она напоминал ангела - белоснежное платье, аккуратно подчеркивало ее положение, и элементы наряда, развевались за спиной, как крылья. Спортсменка в кадре чувствовала себя спокойно и уверенно, она искренне улыбалась и нежно обнимала свой животик.
Ранее стало известно, что звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел выходит замуж. Ее избранником стал турецкий миллиардер, с которым актриса встречалась на протяжении последнего года.
Также украинская певица и актриса Лилия Ребрик рассказала, как узнала о беременности. Артистка ждет появления на свет третьей дочери от Андрея Дикого уже в начале весны.
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