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Лилия Подкопаева умилила кадрами с очень беременным животиком

Анна Подгорная
14 января 2024, 13:51
45-летняя гимнастка показала трогательные в жизни каждой мамы моменты.
Лилия Подкопаева с мужем
Лилия Подкопаева показала свои "беременные" фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com/podkopayeva_official

Украинская гимнастка и многократная олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева - мама троих детей. Сын и дочь от первого брака уже совсем взрослые (Вадиму 18, а Каролине - 17), а дочь в семье со вторым супругом, бизнесменом Игорем Дубинским, Эвелина лишь недавно отпраздновала 4-летие.

Однако 45-летняя спортсменка, похоже, скучает за теми временами, когда она ходила беременной. В своем блоге в Instagram она показала серию черно-белых фото с очень круглым животиком.

Это старая съемка периода, когда Подкопаева носила под сердцем Эвелину. В памятной фотосессии кроме самой гимнастки участие принимал и ее муж.

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На черно-белых снимках Лилия предстала в элегантном образе. В нем она напоминал ангела - белоснежное платье, аккуратно подчеркивало ее положение, и элементы наряда, развевались за спиной, как крылья. Спортсменка в кадре чувствовала себя спокойно и уверенно, она искренне улыбалась и нежно обнимала свой животик.

Лилия Подкопаева с мужем
Лилия Подкопаева показала свои "беременные" фото / instagram.com/podkopayeva_official

Ранее стало известно, что звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел выходит замуж. Ее избранником стал турецкий миллиардер, с которым актриса встречалась на протяжении последнего года.

Также украинская певица и актриса Лилия Ребрик рассказала, как узнала о беременности. Артистка ждет появления на свет третьей дочери от Андрея Дикого уже в начале весны.

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