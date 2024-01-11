Звезда "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел выходит замуж - СМИ

"Эда Йылдыз" наконец нашла свою любовь, хоть далеко не все одобряют ее выбор.

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Ханде Эрчел и Хакан Сабанджи обручились / коллаж: Главред, фото: instagram.com/handemiyy

Звезда турецких сериалов Ханде Эрчел весной 2023 года подтвердила романтические отношения с турецким бизнесменом и плейбоем Хаканом Сабанджи. Недавно пара вместе летала на Бали, после чего в турецкие СМИ просочился слух о том, что теперь влюбленные помолвлены.

Вероятно, свадьба состоится уже этим летом, однако пара комментировать, подтверждать или отрицать, предстоящую церемонию отказывается. Все, чего прессе удалось добиться от них, это фраза: "Каждый пишет и сочиняет, что хочет, лишь бы оставаться в тренде".

Стоит отметить, что многие оказались против союза Эрчел и Сабанджи. Хакан - наследник одной из самых богатых и влиятельных семей Турции, и заслужил себе славу неисправимого ловеласа. Из-за этого близкое окружение и поклонники Ханде сперва крайне недоверчиво отнеслись к крепости их отношений. Тем не менее влюбленные вместе уже почти год.

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Кроме того ходят слухи, что и семья Сабанджи не в восторге от невестки, которую привел в дом Хакан. Их основная претензия - публичность и высокая занятость актрисы. Ее образ жизни не всегда совпадает с традиционным образом семейной женщины.

Ранее бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, подтвердил развод со своей второй женой, украинской визажисткой Лилией Реус, и заступился за новую девушку.

Также украинская певица Надя Дорофеева оценила слухи о своей беременности от второго мужа, ресторатора и музыканта Миши Кацурина. Пара поженилась летом 2023 года.

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