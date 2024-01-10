"Я принял решение": бывший Лорак подтвердил развод и заступился за новую девушку

Бывший муж запроданки Лорак Началджиоглу сообщил, что решение о разводе было его.

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Мурат Началджиоглу заступился за свою модель / Коллаж Главред, фото Instagram/muratnalca, anastasija_foxy2

Бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак Мурат Началджиоглу неожиданно прокомментировал свой второй развод с визажисткой Лилией Реус, а также заступился за свою новую пассию - Анастасию Фокси.

На своей странице в Instagram, турецкий подданный написал о том, что он не очень часто говорит о своей личной жизни, но для людей, которые "живут в телефонах" он все же решил пояснить, что происходит.

По словам Мурата, решение о разводе принял именно он. "Я хочу, чтобы все перестали беспокоить меня и Анастасию пожалуйста, потому что она не участвовала в разводе с моей бывшей женой. Решение, которое я принял относительно прекращения брака", - написал он.

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Он отмечает, что отношения с Лилией Реус прекратились до того, как он встретил модель и певицу Фокси.

"Пожалуйста, перестаньте беспокоить нас", - просит Началджиоглу.

Он также добавляет, что именно с новой герлфренд он чувствует гармонию.

Мурат Началджиоглу заступился за свою модель / Скриншот Instagram/murtnalca

Напомним, ранее Мурат Началджиоглу встретил Новый год в компании своей единственной дочери - 12-летней Софии, которая появилась на свет в его браке с певицей Ани Лорак. Мама отпустила Соню вместе с бывшим мужем в ОАЭ на праздники.

Ранее также новая пассия турецкого гражданина обратилась к своим хейтерам, где ответила на то, что она крутит роман с женатым человеком.

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