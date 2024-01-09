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Бывшая жена Мурата Началджиоглу впервые подтвердила их расставание

Алена Кюпели
9 января 2024, 19:46обновлено 9 января, 20:33
Лилия Реус рассказала о расставании с бывшим мужем Ани Лорак.
Лилия Реус, Мурат Налчаджиоглу
Лилия Реус, Мурат Налчаджиоглу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___, instagram.com/muratnalca

Вторая жена турецкого бизнесмена и экс-мужа предательницы Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу – украинская визажистка Лилия Реус – впервые подтвердила, что их супружеская жизнь подошла к концу.

Об этом стало известно, благодаря ее комментарию в Instagram. В частности, некая Марина написала, что ей жаль супружеской жизни Мурата и Лилии. На что Лилия ответила, что в "жизни всякое случается", тем самым подтвердив, что пара уже не вместе.

Лилия Реус прокомментировала развод
Лилия Реус прокомментировала развод / Скриншот Instagram/__l_i_l_i_a__

Между тем, глядя на профиль самого Мурата и так было понятно, что отношения с Лилией закончились. Новая избранница турецкого поданного Анастасия Фокси – модель и певица. Именно с ней Мурат провел зимние каникулы в Дубае.

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В то же время, девушка уже ответила хейтерам и послала их со своей страницы.

Напомним, ранее Мурат Началджиоглу встретил Новый год в компании своей единственной дочери - 12-летней Софии, которая появилась на свет в его браке с певицей Ани Лорак. Мама отпустила Соню вместе с бывшим мужем в ОАЭ на праздники.

Ранее украинский шоумен Владимир Остапчук подтвердил, что женился в третий раз. Также он намекнул, что скоро вместе со своей молодой женой, журналисткой Екатериной Полтавской, отпразднует первую годовщину.

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