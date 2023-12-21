Скандальный телеведущий Владимир Остапчук подтвердил, что женился в третий раз на молодой журналистке Катерине Полтавской.
В интервью телеведущему Анатолию Анатоличу, на вопрос о том, какой день Остапчук считает самым лучшим, ведущий ответил, что это 22 февраля 2023 года.
"Это был морозный день. Это была хорошая погода. Я точно помню, это 22.02.2023 года. Это личное, но это был лучший день 2023 года. Это связано с моей любимой. Что-то случилось приятное… Но я не буду говорить", - непрозрачно намекнул Остапчук.
Скорее всего, речь идет о свадьбе. В конце февраля этого года пара поделилась одинаковыми фото из паспортного сервиса "Готово". И Полтавская и Остапчук запустили дату и фото. Полтавская еще добавила надпись: "Наконец-то".
Напомним, ранее 22-летняя жена Остапчука набросилась на Машу Ефросинину за то, что та вела эфир в дорогих украшениях. При этом сама Полтавская в тот же день хвасталась кольцом за 50 тысяч гривен.
Напомним, Екатерина Полтавская раскрыла детали об общении с детьми Остапчука от предыдущего брака. Она объяснила, что дети проживают в Канаде, поэтому пока они не общаются.
Также недавно она в своем Instagram опубликовала снимок кровати с коробкой помидоров, подписав - "тяжелое утро". Это вызвало интерес у подписчиков, которые начали предполагать возможную беременность ведущей.
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