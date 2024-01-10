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"Тут есть новость": Дорофеева оценила слухи о своей беременности от Кацурина

Дмитрий Видоменко
10 января 2024, 03:03
Украинская певица Надя Дорофеева в очередной раз со смехом отреагировала на слухи о своей беременности.
Дорофеева
Наде Дорофеевой в который раз напророчили беременность / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известная украинская поп-певица (бывшая солистка коллектива "Время и стекло") Надя Дорофеева в очередной раз отреагировала на слухи о своей беременности. Певица опубликовала скриншот, в котором содержался прогноз некой ведьмы Марии Тихой (она его сделала в программе "33 вопроса на Люкс ФМ").

Ведьма напророчила Дорофеевой скорую беременность.

"Друзья, тут есть новость. Я снова буду беременна", — посмеялась певица.

видео дня

Она также показала сообщение от поклонницы ‒ мол, Дорофеевой пророчат беременность уже больше 10 лет подряд.

Додо

Напомним, ранее Дорофеева рассказала смешную историю, как Миша Кацурин делал ей предложение. Кроме того певица раскрыла, стала ли она после свадьбы брать фамилию мужа.

Также Надя Дорофеева ответила на хейт из-за свадьбы с Кацуриным, который начался еще когда про их роман ходили лишь неподтвержденные слухи. Сейчас критика обрушилась на пару с новой силой.

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беременность Надя Дорофеева новости шоу бизнеса
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