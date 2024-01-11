УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Лилия Ребрик рассказала, как узнала о беременности

Алена Кюпели
11 января 2024, 15:32
Лилия Ребрик рассказала о своем счастливом положении.
Лилия Ребрик
Лилия Ребрик рассказала о беременности/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала о том, как узнала о своей третьей беременности.

Как поделилась она в интервью Зе Інтервʼюер, о том, что у нее и хореографа Андрея Дикого будет ребенок, она узнала после поездки на отдых.

"Лучший день. Это было летом, когда я узнала, что я в надежде. Это было очень спокойно. Мы с детьми и моими родителями поехали в Турцию отдыхать. Вернулись из Турции, мы говорили с мужем по телефону. Он меня встретил уже с тестом на беременность", - рассказывает Ребрик.

видео дня

По словам артистки, она сделала тест, который оказался положительным. Она добавляет, что сразу же поделилась радостной новостью с мужем.

Мы обнимались, зашли дети, и такие: "А что у вас здесь происходит?" Потому что мы были в Черновцах, в квартире моих родителей, где я выросла. Понятно, что сразу и родители были в курсе, мы сразу всем сказали. И это был такой градус радости", – поделилась она.

Напомним, ранее Лилия Ребрик откровенно ответила, что первые две беременности для нее были гораздо тяжелее, ведь ее постоянно мучил токсикоз, а сейчас ‒ нет. "Две предыдущие беременности у меня был токсикоз все девять месяцев. А в третий раз наконец-то на шестом месяце организм дал мне возможность насладиться беременностью без токсикоза. Я его приручила. Так что уже месяц я кайфую", — сказала Ребрик.

Ранее также Лилия Ребрик показала милое фото: в кадре Лилия в свободном мини-платье искренне смеется вслед всем невзгодам. Это же она предложила сделать и своим подписчикам - визуализировать желания, а плохое оставить в прошлом.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Лилия Ребрик новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Россияне готовят масштабное наступление в феврале: эксперт назвал опасные направления

Россияне готовят масштабное наступление в феврале: эксперт назвал опасные направления

16:43 Украина
"У нас не хватит средств": в ВСУ раскрыли тревожный сценарий ракетных ударов РФ

"У нас не хватит средств": в ВСУ раскрыли тревожный сценарий ракетных ударов РФ

15:05 Украина
Враг перебрасывает новые части: в ГУР назвали число войск РФ Украине

Враг перебрасывает новые части: в ГУР назвали число войск РФ Украине

13:59 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:44

Природные метеорологи: как животные и растения предсказывают погоду

16:44

Телеканал 2+2 снимает остросюжетную военную драму-исповедь "Шлях"

16:43

Россияне готовят масштабное наступление в феврале: эксперт назвал опасные направления

16:40

Что будет, если не потягиваться утром: сигнал организма или обычный рефлекс

16:25

"Портовый" закон Мотовиловца выносят на второе чтение: российский олигарх получит 50 млн евро – блогер

Кремль готовится к "черным лебедям": Вадим Денисенко - о создании новых ЧВККремль готовится к "черным лебедям": Вадим Денисенко - о создании новых ЧВК
16:06

Весь год будет трудным и проблемным: что нельзя делать 12 января

15:55

"Общая позиция всех": в ВР сказали, почему законопроект о мобилизации вернули правительству

15:32

Лилия Ребрик рассказала, как узнала о беременности

15:21

Натирают и кладут в мешочки: зачем смекалистые люди хранят мел на кухне

Реклама
15:18

"Резкое похолодание": в разведке раскрыли, почему ВСУ не могут наступать на фронте

15:10

Гороскоп на завтра 12 января 2023 для всех знаков зодиака: Овну - внезапная поездка, Рыбам - душевные переживания

15:05

"У нас не хватит средств": в ВСУ раскрыли тревожный сценарий ракетных ударов РФ

14:39

Новый муж Нади Дорофеевой показал невиданный ранее свадебный портрет певицы

14:32

В России скончался народный артист СССР, который ненавидел Украину

14:30

Лобовое стекло не замерзнет никогда: чем его нужно натереть с вечера

13:59

Враг перебрасывает новые части: в ГУР назвали число войск РФ Украине

13:56

"Слышим о 15 января": Синегубов назвал основные цели наступления россиян на Харьковщине

13:38

Жена Дональда Трампа посадила его на диету

13:35

Что можно сделать со старой ванны: 4 фантастические идеи

13:31

Законопроект о мобилизации возвращают на доработку правительству: детали

Реклама
13:07

Новая волна похолодания накроет Украину: синоптик назвала самые холодные дни

12:59

В 2024 году украинцам перечислят коммунальные услуги: кто будет платить больше

12:53

Скандал с поставками армии: арестовано имущество бизнесмена Гринкевича – СМИ

12:39

Почему нельзя заметать вечером: о каких проблемах предупреждает древняя примета

12:05

Президент Эстонии озвучил "рецепт" победы Украины в войне

12:03

"Мы пойдем вперед": Зеленский обратился к союзникам и назвал, чего не хватает ВСУ

12:03

Только 1% людей с высоким IQ найдут 3 лица на дереве: чрезвычайно сложная загадка

11:34

300 млрд для Украины: Белый дом поддержал конфискацию замороженных активов РФ

11:31

Цены сильно прыгнули вверх: какие продукты больше всего подорожали за год

11:03

"Мясные" штурмы и шквальный огонь: пехотинец рассказал о жестоких боях за Клещиевку

10:59

Китайский гороскоп на завтра 12 января: Кроликам нужен совет, Козы - не спорьте

10:59

ВСУ топят корабли и подлодки РФ: вице-адмирал раскрыл план уничтожения ЧФ

10:47

РФ изменила тактику штурмов на фронте: в ГУР рассказали, чего боятся оккупанты

10:42

В семье Дональда Трампа случилось горе

10:34

Иван Яковина: Катастрофа ЖКХ в ПодмосковьеВидеоблоги

10:34

Эта идеальная закуска за 15 минут покорит всех: нужна всего 1 буханка хлеба - рецептВидео

10:20

Похожи на "Искандер": КНДР может продать РФ новый тип баллистических ракет

10:14

Шеф-повара измельчают чеснок только так: нож и чеснокодавка не нужны

09:59

В РФ прибыл новый грузовой борт из Ирана: в ВСУ сказали, чем это обернется для Украины

09:46

Мощный удар на юге: ВСУ "перемололи" сотни оккупантов РФ вместе с техникой

Реклама
09:29

ВСУ удалось расширить плацдарм: Гуменюк рассказала о ситуации возле Крынок

09:03

Как заставить мужа помогать в хозяйстве: доктор Юрий Габорец рассказал, что делатьВидео

08:56

В ГУР оценили риск развязывания новой войны и назвали главную цель РФ в Украине

08:31

Зеленский прибыл в Эстонию: что известно

08:22

Республиканцы в Конгрессе США представили план победы для Украины: в чем его суть

08:10

Одна из главных причин всех ошибок и просчетов властимнение

08:05

Взрывы гремели в трех областях РФ: россияне пожаловались на массовую атаку БПЛА

07:35

Безуглая заявила о выходе из фракции и партии "Слуга народа"

07:14

Церковный праздник 12 января: кому нельзя отказывать в помощи в Татьянин день

07:03

РФ ударила двумя ракетами по гостинице в центре Харькова: 11 человек раненыФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять