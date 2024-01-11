Лилия Ребрик рассказала, как узнала о беременности

Лилия Ребрик рассказала о своем счастливом положении.

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Лилия Ребрик рассказала о беременности/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала о том, как узнала о своей третьей беременности.

Как поделилась она в интервью Зе Інтервʼюер, о том, что у нее и хореографа Андрея Дикого будет ребенок, она узнала после поездки на отдых.

"Лучший день. Это было летом, когда я узнала, что я в надежде. Это было очень спокойно. Мы с детьми и моими родителями поехали в Турцию отдыхать. Вернулись из Турции, мы говорили с мужем по телефону. Он меня встретил уже с тестом на беременность", - рассказывает Ребрик.

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По словам артистки, она сделала тест, который оказался положительным. Она добавляет, что сразу же поделилась радостной новостью с мужем.

Мы обнимались, зашли дети, и такие: "А что у вас здесь происходит?" Потому что мы были в Черновцах, в квартире моих родителей, где я выросла. Понятно, что сразу и родители были в курсе, мы сразу всем сказали. И это был такой градус радости", – поделилась она.

Напомним, ранее Лилия Ребрик откровенно ответила, что первые две беременности для нее были гораздо тяжелее, ведь ее постоянно мучил токсикоз, а сейчас ‒ нет. "Две предыдущие беременности у меня был токсикоз все девять месяцев. А в третий раз наконец-то на шестом месяце организм дал мне возможность насладиться беременностью без токсикоза. Я его приручила. Так что уже месяц я кайфую", — сказала Ребрик.

Ранее также Лилия Ребрик показала милое фото: в кадре Лилия в свободном мини-платье искренне смеется вслед всем невзгодам. Это же она предложила сделать и своим подписчикам - визуализировать желания, а плохое оставить в прошлом.

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