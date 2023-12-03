Лилия Ребрик раскрыла дату родов и планы на имя третьего ребенка

Ребрик и Дикий уже точно знают, когда будут приветствовать в этом мире нового члена семьи.

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Лилия Ребрик беременна - ведущая рассказала, когда ей рожать / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик в октябре объявила, что беременна третьим ребенком. Она и ее супруг, танцор и хореограф Андрей Дикий, уже воспитывают двоих дочерей, и ждут еще одну девочку.

У Ребрик уже вырисовался весьма заметный животик, и поклонники в социальных сетях стали активней засыпать ее вопросами про малышку. Многим любопытно, когда ведущей пора в роддом. Будущая мама ответила, что у нее есть еще 3 месяца "свободы" - сейчас она на 6 месяце, а срок родов ей поставила в марте.

Повышенный интерес также вызывает имя девочки. Старших детей Лилии зовут Диана и Полина.

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Что же касается имени третьего ребенка, то тут Ребрик призналась, что они с мужем еще не определились. Единственное, что она знает точно, так это что малышка будет носить фамилию отца - Дикая. При этом будущая мама попросила подписчиков помочь с выбором: если у кого-то есть интересные варианты, ее семья с удовольствием прислушается.

Лилия Ребрик беременна - ведущая рассказала, когда ей рожать / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ранее таролог раскрыла причину развода народного депутата Николая Тищенко и его супруги, бизнесвумен и блогерши Аллы Барановской. Они были женаты 7 лет, и вместе воспитывают сына.

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