Правда или фикция: таролог раскрыла причину развода Тищенко и Барановской

Народный депутат Николай Тищенко и бизнесвумен и блогерша Алла Барановская находятся в процессе расторжения брака. Об этом свидетельствует заявление, которое было подано обоими супругами в один из столичных судов.
Пара была вместе 7 лет. Барановская - третья жена Тищенко и мать его второго ребенка. Мальчику по имени Давид в феврале исполнится 7 лет.
Пока сами супруги никак не комментируют новость про их развод, общественность гадает, что же стало причиной разрыва в отношениях нардепа и бизнеследи. В Сети предполагают, что их расставание - фиктивное, дескать Николай перепишет на Аллу все свои активы, и таким образом планирует избежать проверки от налоговой.
Таролог Людмила Хомутовская сделала расклад на пару, и убеждена: развод Тищенко и Барановской - настоящий, а судебные разбирательства могут затянуться по вопросам имущества только в контексте их общего ребенка. Об этом экстрасенс рассказала на ютуб-канале АстроЛюкс.
Что же касается причин разрыва, то тут Хомутовская видит неверность. "А какая может быть истинная причина, кстати, я тоже смотрела и вижу. Мне кажется, что у Тищенко появилась еще одна женщина и именно это является главной причиной. Потому, что ходок наш Коленька", - считает таролог.
Ранее ведьма Мария Тихая рассказала, что Вера Брежнева не вернется к Константину Меладзе, который променял ее на другую. Сердце певицы якобы несвободно.
Также 53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл спровоцировала слухи про свою помолвку - недавно "Черная пантера" вышла в свет с кольцом с огромным драгоценным камнем на безымянном пальце.
Другие новости:
- Неожиданная свадьба: известная украинская певица тайно вышла замуж за иностранца
- Лидер группы Скай высказался про развод с женой, которая обвинила его в абьюзе
- "У Насти есть симпатия к одному мужчине": брак Потапа и Каменских разломался - блогер