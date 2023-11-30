Правда или фикция: таролог раскрыла причину развода Тищенко и Барановской

Затянувшееся молчание пары про их расставание порождает много версий о том, что на самом деле происходит в их браке.

https://stars.glavred.info/pravda-ili-fikciya-tarolog-raskryla-prichinu-razvoda-tishchenko-i-baranovskoy-10521118.html Ссылка скопирована

Развод Николая Тищенко и Аллы Барановской - таролог назвала причину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nikolaytyshchenko, instagram.com/allabonya

Народный депутат Николай Тищенко и бизнесвумен и блогерша Алла Барановская находятся в процессе расторжения брака. Об этом свидетельствует заявление, которое было подано обоими супругами в один из столичных судов.

Пара была вместе 7 лет. Барановская - третья жена Тищенко и мать его второго ребенка. Мальчику по имени Давид в феврале исполнится 7 лет.

Пока сами супруги никак не комментируют новость про их развод, общественность гадает, что же стало причиной разрыва в отношениях нардепа и бизнеследи. В Сети предполагают, что их расставание - фиктивное, дескать Николай перепишет на Аллу все свои активы, и таким образом планирует избежать проверки от налоговой.

видео дня

Таролог Людмила Хомутовская сделала расклад на пару, и убеждена: развод Тищенко и Барановской - настоящий, а судебные разбирательства могут затянуться по вопросам имущества только в контексте их общего ребенка. Об этом экстрасенс рассказала на ютуб-канале АстроЛюкс.

Что же касается причин разрыва, то тут Хомутовская видит неверность. "А какая может быть истинная причина, кстати, я тоже смотрела и вижу. Мне кажется, что у Тищенко появилась еще одна женщина и именно это является главной причиной. Потому, что ходок наш Коленька", - считает таролог.

Ранее ведьма Мария Тихая рассказала, что Вера Брежнева не вернется к Константину Меладзе, который променял ее на другую. Сердце певицы якобы несвободно.

Также 53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл спровоцировала слухи про свою помолвку - недавно "Черная пантера" вышла в свет с кольцом с огромным драгоценным камнем на безымянном пальце.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.