У Веры Брежневой появился новый бойфренд

Брежнева отгоревала свое после развода с Меладзе, и погрузилась в новые отношения, считает ведьма Мария Тихая.

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Вера Брежнева завела новый роман, утверждает ведьма Мария Тихая / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

В октябре певица Вера Брежнева сообщила про развод с музыкальным продюсером и композитором Константином Меладзе. По слухам мужчина нашел себе новую музу в лице юной Софии Тарасовой - 22-летней экс-ВиаГры, как и его вторая бывшая супруга.

Брежнева тяжело переживала разрыв, но теперь, похоже, готова двигаться дальше. Про перемены в ее личной жизни рассказала ведьма Мария Тихая.

Она сделала расклад на певицу и высказала предположение, что на примирение Брежневой и Меладзе рассчитывать не стоит, ведь сердце певицы занято новым мужчиной, который младше ее.

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"Я не думаю, что Брежнева и Меладзе будут вместе. Вообще эта пара мне казалась пиаром, фейком для телевидения. Еще тогда мне казалось, что у них нет никакой любви. Возможно, она на него смотрела как на отца, а он на нее - как на дочь. Что ты сделаешь? Творческие люди полигамны", - говорит ведунья.

Ранее украинская певица Alyosha намекнула на проблемы в отношениях с Тарасом Тополей. Разлад в паре, по мнению артистки, наступил из-за долгой разлуки.

Также стало известно, что популярная блогерша Настя Талпа беременна во второй раз. Осенью она снова вышла замуж и теперь ждет ребенка от второго мужа.

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