Новая пассия Мурата Налчаджиоглу засветила кольцо на безымянном пальце

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу выбирает украинских женщин, и расстается с ними со скандалом: в 2019 году все обсуждали его развод с Ани Лорак, якобы из-за его измен, в 2023 он ушел от визажистки Лилии Реус, обвиняя ее в том, что она его использовала.
Менее месяца назад стало известно, что сердце Мурата покорила другая украинка - модель Анастасия Foxy. Влюбленные непрерывно клянутся друг другу в нежных чувствах в социальных сетях, и, по слухам, уже живут вместе.
Кроме того Налчаджиоглу не побоялся познакомить с Анастасией другую свою большую любовь - единственную дочь Софию. С новой избранницей папы 12-летняя девочка встречала Новый год в Дубае.
Недавно Foxy стала намекать, что ее отношения с турецким бизнесменом развиваются не просто быстро, а мчатся на сверхскорости: сперва в своем блоге в Instagram она опубликовала фото с Муратом с подписью: "Не женой надо быть, а любимой женщиной", затем в сторис появился снимок, на котором модель якобы хвастается маникюром. Не заметить кольцо, похожее на обручальное, на ее безымянном пальце, мог только ленивый. Впрочем, пока Анастасия не стала уточнять происхождение украшения, и имеет ли к нему какое-то отношение бывший муж Ани Лорак.
Ранее стало известно, что звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел выходит замуж. Ее избранником стал турецкий миллиардер, с которым актриса встречалась на протяжении последнего года.
Также травести-дива Монро рассказала о романе с народным депутатом, который ей, по слухам, приписывали. Она прокомментировала, кто на самом деле был ее фаворитом.
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