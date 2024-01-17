Новая пассия Мурата Налчаджиоглу засветила кольцо на безымянном пальце

Роман бывшего мужа Ани Лорак и Анастасии Foxy набирает обороты вопреки прогнозам хейтеров.

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Анастасия Foxy похвасталась кольцом на безымянном пальце / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу выбирает украинских женщин, и расстается с ними со скандалом: в 2019 году все обсуждали его развод с Ани Лорак, якобы из-за его измен, в 2023 он ушел от визажистки Лилии Реус, обвиняя ее в том, что она его использовала.

Менее месяца назад стало известно, что сердце Мурата покорила другая украинка - модель Анастасия Foxy. Влюбленные непрерывно клянутся друг другу в нежных чувствах в социальных сетях, и, по слухам, уже живут вместе.

Кроме того Налчаджиоглу не побоялся познакомить с Анастасией другую свою большую любовь - единственную дочь Софию. С новой избранницей папы 12-летняя девочка встречала Новый год в Дубае.

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Недавно Foxy стала намекать, что ее отношения с турецким бизнесменом развиваются не просто быстро, а мчатся на сверхскорости: сперва в своем блоге в Instagram она опубликовала фото с Муратом с подписью: "Не женой надо быть, а любимой женщиной", затем в сторис появился снимок, на котором модель якобы хвастается маникюром. Не заметить кольцо, похожее на обручальное, на ее безымянном пальце, мог только ленивый. Впрочем, пока Анастасия не стала уточнять происхождение украшения, и имеет ли к нему какое-то отношение бывший муж Ани Лорак.

Анастасия Foxy похвасталась кольцом на безымянном пальце / instagram.com/anastasija_foxy2

Ранее стало известно, что звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел выходит замуж. Ее избранником стал турецкий миллиардер, с которым актриса встречалась на протяжении последнего года.

Также травести-дива Монро рассказала о романе с народным депутатом, который ей, по слухам, приписывали. Она прокомментировала, кто на самом деле был ее фаворитом.

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