"Унижает меня, как человека": Мурат Налчаджиоглу высказался про развод с Реус

Бывший муж Ани Лорак попытался в очередной раз защитить новую избранницу, но выдал случайно подробности второго развода.

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Мурат Налчаджиоглу назвал причины развода с Лилией Реус / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/anastasija_foxy2

Брак турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу с певицей-предательницей Ани Лорак продлился 10 лет. Его вторые отношения, с украинской визажисткой Лилией Реус, пережили лишь четыре года, из них 4 месяца - в официальном браке.

На новогодние праздники Налчаджиоглу встретил украинскую модель Анастасию Foxy. Он уже познакомил новую избранницу с дочерью от Лорак, называет девушку своей единственной и, похоже, вместе влюбленные начали строить быт.

На фоне скандала, который поднялся из-за новых отношений, которые Мурат начал едва закончив предыдущие, на головы пары обрушилось много критики. Бизнесмен, который не очень любит говорить про личное, потерял терпение, и решил в своем блоге в Instagram ответить на нападки обидчиков.

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Мужчина признал, что состоит в новых отношениях, которые делают его безумно счастливым, и попросил не строить домыслов про него или его возлюбленную.

Меж тем, в попытке отбелить репутацию новой любимой он нелестно высказался про старую - жизнь с Реус он назвал ненастоящей и унижающей его, как человека, и намекнул, что женщина его использовала. "Слава Богу, я проживаю самый чистый период своей жизни. В отличие от окружающих, которые имели плохие привычки и использовали меня, я выбрал способ побыть одному, чтобы построить настоящую жизнь, а не жизнь, которая унижает меня, как человека. Слава Богу, что в этот период я встретил такого же человека, как я", - написал Мурат Налчаджиоглу.

Мурат Налчаджиоглу назвал причины развода с Лилией Реус / instagram.com/muratnalca

Ранее стало известно, что звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел выходит замуж. Ее избранником стал турецкий миллиардер, с которым актриса встречалась на протяжении последнего года.

Также украинская певица и актриса Лилия Ребрик рассказала, как узнала о беременности. Артистка ждет появления на свет третьей дочери от Андрея Дикого уже в начале весны.

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