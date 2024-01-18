"Мне скрывать нечего": Тищенко официально развелся и назвал причину

Пара официально развелась после 10 лет брака.

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Николай Тищенко, Алла Барановская / коллаж: Главред, фото: instagram.com/allabonya

Народный депутат Николай Тищенко и бизнесвумен и блогерша Алла Барановская официально развелись.

Как написал Телеграмм-канал "Украина Сейчас", официально суд вынес приговор о расторжении брака.

После суда Тищенко прокомментировал свои отношения с Барановской: экс-супруги остаются друзьями после 10 лет брака, они продолжат воспитывать сына.

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"Одна из причин расторжения брака – это невозможность совместного проживания. Алла живет в другом месте, я работаю в Киеве. К сожалению, это не позволяет нам содержать общее имущество и жизнь. Мы остаемся друзьями. Прожили 10 лет вместе. Мы будем вместе воспитывать сына", - сказал Тищенко.

На вопрос об имуществе и фиктивном браке Николай Тищенко ответил, что ему "нечего скрывать, ведь он живет открытой жизнью".

Пара была вместе 7 лет. Барановская - третья жена Тищенко и мать его второго ребенка. Мальчику по имени Давид в феврале исполнится 7 лет.

Напомним, ранее Алла Барановская поделилась личной информацией о своем здоровье. Как написала она на своей странице в Instagram, теперь ей знаком новый вид боли. "Как будто рожаешь ребенка 24 на 7. Но если раньше для меня был стресс делать МРТ головы, то теперь я могу делать все тело. Девочки, держите спину в тепле, потому как уже месяц я не хожу сама", - написала она.

Ранее Алла Барановская выгуляла дорогущую сумку на матче у своего сына в Ужгороде. Для того, чтобы поддержать первенца, Барановская выбрала обтягивающие платье молочного цвета, а также туфли и сумку Chanel.

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