Измены, аборт и интимные предложения от известных мужчин - Гросу ответила на каверзные вопросы

Самые честные ответы на самые откровенные вопросы Алина Гросу дала в социальных сетях, щедро сдобрив их ранее не изданными фото з личных архивов.

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Алина Гросу откровенно рассказала про любовь, пластику и взгляды на жизнь / instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу работает над восстановлением контакта с поклонниками - она надолго выпала из информационного пространства, так как сначала сильно болела, а потом и вовсе перебралась в США чтобы совершенствовать свое актерское мастерство.

Чтобы быть поближе к фанатам, она на своей странице в Instagram собрала самые каверзные вопросы, которые они ей когда-либо загадывали, и честно дала на них ответы. Получилась весьма откровенная беседа, которая открыла артистку с новой стороны.

В частности многих интересовала ее личная жизнь и теперешние отношения с бывшим мужем и экс-бойфрендом из россии. Гросу отметила, что не общается ни с тем, ни с другим, сейчас партнера не имеет, и, похоже, она его и не ищет. Тем не менее и сейчас, и ранее она регулярно получала предложения интимного характера от известных мужчин. Которые, впрочем, оставляла без внимания.

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Также Алина рассказала, что один из ее партнеров ей изменял, сама она неверности не допускает. Кроме того певица отрицательно ответила на вопрос про аборты и мысли о суициде.

Алину Гросу часто упрекают в пластических операциях, дескать и нос делала, и грудь увеличивала, и невозможно постоянно быть такой стройной, а значит была липосакция. Певица предоставила фотодоказательство того, что ее внешность - хорошие гены и результат кропотливой работы над собой без хирургического вмешательства.

Алина Гросу откровенно рассказала про любовь, пластику и взгляды на жизнь / instagram.com/alina_grosu

Алина Гросу откровенно рассказала про любовь, пластику и взгляды на жизнь / instagram.com/alina_grosu

Ранее продюсер популярных украинских шоу "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк совершил каминг-аут и рассказал, что теперь живет вместе с бойфрендом.

Также американская певица Бритни Спирс опровергла слухи про свой развод с молодым актером Сэмом Асгари - папарацци напрасно старались "развести" пару, у которой в семейной жизни все в порядке.

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