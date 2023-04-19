Худая Гросу вывалила пишный бюст на фоне американских гор

Певица Алина Гросу рассказала, чем занимается в США и почему пропала.

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Алина Гросу / instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу, которая после проблем со здоровьем и операцией, долгое время не выходила на связь, переехала в США и уже оттуда вышла на связь со своими поклонниками.

Так, Гросу сделала пост, где написала, что блогер из нее "так себе".

"В непростое время мне привычнее должно было появляться в сетях, больше работать, помогать и я становлюсь немного интровертом. Постараюсь это исправить", - говорит 27-летняя артистка.

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По ее словам, она продолжает учиться.

"Продолжаю работать. Продолжаю заниматься благотворительностью. Деньги не собирала и не собираю, помогаю из тех, что заработаю сама. А еще завтра записываю новую песню и надеюсь ее очень скоро выпустить. А еще сегодня побывала случайно на съемочной площадке "Джокера" видела как снимают одну из сцен. В шоке", - поделилась она.

Алина Гросу и ее декольте / Instagram

Напомним, ранее Гросу поспешила успокоить армию переживающих и сообщила, что она утонула в работе. В частности, она занимается актерским мастерством и параллельно записывает новые песни.

"Что-то я выпала из социальных сетей. Вы часто сейчас пишете, где я и со мной ли все хорошо. Поэтому решила ответить на ваши вопросы. Со мной все более-менее нормально, насколько это сейчас возможно. Что я тут делаю? Я в первую очередь учусь актерскому мастерству, а также английскому языку", — поделилась певица.

Ранее Алина Гросу, которая не так давно оправилась от серьезного заболевания, рассказала на своей странице в Instagram, что же все таки с ней случилось.

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