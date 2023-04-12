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Счастливы вместе: Бритни Спирс опровергла слухи про развод с молодым мужем

Анна Подгорная
12 апреля 2023, 16:22 обновлено 12 апреля, 16:22
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Назло хейтерам Бритни представила неопровержимое доказательство того, что их с Сэмом Асгари чувства все еще сильны.
Бритни Спирс, Сэм Асгари
Бритни Спирс и Сэм Асгари не разводятся / instagram.com/britneyspears

На долю Бритни Спирс выпало немало испытаний, и фанаты были очень рады, когда поп-дива наконец обрела своей счастье с актером и моделью Сэмом Асгари. Летом 2022 года пара поженилась после длительных отношений.

Однако над их браком стали сгущаться тучи - в СМИ начали появляться новости о том, что Брит и Сэм находятся на грани развода. Инсайдер утверждал, что нервные срывы певицы сильно ранят ее мужа, из-за чего у них возникают конфликты.

Сам Асгари эти слухи отрицал, однако супругов стали все чаще замечать по отдельности и без главного брачного атрибута - обручального кольца на безымянном пальце. Однако Спирс решила поставить в слухах о разводе точку.

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На ее странице в Instagram появился свежий ролик, на котором артистка в топе и мини-шортах пляшет на улице. Когда Спирс взмахивала руками, на ее пальце сверкал камень обручального кольца, подаренного Сэмом в знак его любви.

Ранее стало известно, что американская актриса, двукратная обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус", Хилари Суонк в возрасте 48 лет впервые стала мамой.

Также появилась новость о том, что певица и 12-кратный лауреат премии "Грэмми" Тейлор Свифт рассталась с бойфрендом-актером после 6 лет романтических отношений.

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