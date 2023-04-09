Тейлор Свифт рассталась с любовником-актером после 6 лет отношений

Продолжительный роман Свифт и Элвина не закончился маршем Мендельсона, хотя и был крайне необычным союзом.

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Тейлор Свифт и Джо Элвин расстались - СМИ / instagram.com/taylorswift, instagram.com/joe.alwyn

Американская певица, актриса и 12-кратный лауреат премии "Грэмми" Тейлор Свифт вновь вошла в списки самых завидных холостячек - после шестилетних отношений она рассталась с английским актером Джо Элвином.

Эксклюзивную новость сообщило издание ET. Разрыв произошел еще несколько недель назад, поэтому Элвин не сопровождает избранницу в мировом турне, в котором сейчас находится Свифт.

Инсайдер утверждает, что Тейлор и Джо расстались тихо и мирно по причине того, что их отношения исчерпали себя. Стоит отметить, что союз певицы и актера не был просто романтическим - Элвин является соавтором и сопродюсером некоторых хитов Свифт, в частности альбома Folklore, который принес артистке в 2021 году очередную Грэми.

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Тейлор Свифт состояла в отношениях со многими известными мужчинами - Гарри Стайлсом, Джо Джонасом, Томом Хиддлстоном, Тейлором Лотнером, Джейком Джилленхолом и др.

Романтические переживания певицы всегда были важно частью ее творчества и сценического образа. Многим из своих избранников она посвящала песни.

Ранее украинский певец и комик Владимир Дантес, бывший муж Нади Дорофеевой, заступился за артистку - он жестко осадил зрительницу, которая решила оскорбить Додо в его присутствии.

Также певица и главная героиня второго сезона "Холостячки" Злата Огневич рассказала, кого бы сейчас она выбрала на шоу, если бы можно было повернуть время вспять.

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