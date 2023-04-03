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Злата Огневич честно призналась, кого бы теперь выбрала на шоу "Холостячка"

3 апреля 2023, 18:37
Певица пофантазировала, чтобы могла случиться, если бы можно было повернуть время вспять.
Злата Огневич, Андрей Задворный
Злата Огневич и Андрей Задворный составили пару по итогам второго сезона шоу "Холостячка" / instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/holostyakstb

Украинская певица Злата Огневич в 2021 году стала главной героиней второго сезона романтического реалити-шоу Холостячка. Избранником артистки стал украинский бизнесмен Андрей Задворный, счастье с которым, увы, продлилось недолго.

Мужчина бросил Злату еще до пост-шоу, мотивируя это тем, что чувства к ней угасли. Для певицы это было настоящим ударом, который она долго старалась пережить.

Однажды артистка рассказала, что выбрала Задворного сердцем, но выбор этот состоялся, вероятно из-за того, что он напоминал ей мальчика, в которого она могла бы влюбиться в школе - в подростковом возрасте у нее не было времени на романтические увлечения из-за кропотливой работы над певческой карьерой.

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Спустя два года после расставания с Задворным, Огневич все еще одинока. Тем не менее, она, похоже, ничуть не жалеет про болезненный опыте, который ей принесли отношения с Андреем.

На своей странице в Instagram, во время общения с поклонниками, артистка убежденно заявила, что даже сейчас, с высоты этого опыта, она бы выбирала себе партнера на "Холостячке" сердцем.

Злата Огневич
Злата Огневич рассказала, кто из "Холостячки" мог бы стать ее партнером сейчас / instagram.com/zlata.ognevich

Ранее украинский певец и комик Владимир Дантес, бывший муж Нади Дорофеевой, заступился за артистку - он жестко осадил зрительницу, которая решила оскорбить Додо в его присутствии.

Также стало известно, что брак американской поп-иконы Бритни Спирс и ее молодого супруга Сэма Асгари дал трещину - инсайдер рассказал, почему их союз сейчас переживает не лучшие времена.

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