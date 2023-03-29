Бритни Спирс и ее молодой муж на грани развода - СМИ

Психологическое состояние Спирс, которое вызывает беспокойство у фанатов, сильно влияет на ее брак с Асгари.

Бритни Спирс и Сэм Асгари поженились в июне 2022 года / instagram.com/britneyspears

Американская певица Бритни Спирс и ее муж, модель, актер и фитнес-тренер Сэм Асгари сейчас переживают не лучшие времена. Их долгий роман, который конечном итоге перерос в брак, трясет, как при землетрясении.

Американское издание Heat пообщалось с человеком из близкого окружения Брит, который убежден, что смуту в отношения с Асгари вносит именно она. Правда, делает это не нарочно.

"Бритни все еще злится и расстраивается из-за того, как с ней обращались все эти годы, и часто вымещает это на Сэме. Это оказывает огромное влияние на их брак, который висит на волоске. У нее были кризисные разговоры с друзьями, и она очень расстроена, но, пока все сочувствуют, пока она не работает над своими проблемами, бесполезно пытаться исправить отношения", - заявляет инсайдер.

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Тем не менее, во его же словам, Асгари знает Спирс достаточно давно, чтобы понять, откуда растут ноги у их проблем. Мужчина находит необходимые слова, чтобы уладить конфликты с женой без серьезных последствий для брака.

Бритни Спирс и Сэм Асгари вместе с 2017-го года. В сентябре 2021 года, за несколько дней до того, как по решению суда Бритни Спирс официально освободили от опеки ее отца, Сэм сделал певице предложение. В июне 2022 года пара официально поженилась. За месяц до свадьбы у Спирс случился выкидыш.

Ранее муж Бритни Сэм Асгари рассказал, как относится к выходкам жены: Спирс любит публично обнажаться, и делится своими "голыми" кадрами в социальных сетях. И хоть Сэм Асгари не одобряет подобного увлечения, останавливаться Брит, похоже, не собирается.

Также недавно у Бритни Спирс случился маниакальный припадок в ресторане в Лос-Анджелесе - посетители были шокированы увиденным, и принялись снимать певицу на камеру.

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