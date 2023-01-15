'Маниакальный припадок': Бритни Спирс оскандалилась в ресторане

Певица в очередной раз попала в скандал, причем сделала это публично.

Бритни Спирс / instagram.com/britneyspears

У Бритни Спирс случился маниакальный припадок в ресторане в Лос-Анджелесе, из-за которого ее муж Сэм Асгари покинул заведение.

По информации Page Six, люди, которые якобы были свидетелями инцидента в Джоуи в Вудленд-Хиллз, штат Калифорния, рассказали, что 41-летняя поп-икона была "маниакальной" и говорила тарабарщину.

Посетители ресторана также записывали Спирс, что, как сообщается, расстроило певицу. На видео можно увидеть, как Спирс держит меню, чтобы скрыть свое лицо от камеры.

Бритни и ее психоз. Фото TMZ

Источники утверждают, что 28-летний Асгари был "явно расстроен" и "убежал" из заведения без жены. Всего через две минуты Спирс, как сообщается, вышла сама, а ее телохранитель якобы взял счет.

Представители музыкальной суперзвезды не сразу ответили на запрос Page Six о комментариях. Представитель Асгари отказался от комментариев.

Напомним, ранее стало известно о том, что американская певица Бритни Спирс имеет странное хобби - она любит публично обнажаться, и делится своими "голыми" кадрами в социальных сетях. И хоть ее муж, модель и фитнесс-инструктор Сэм Асгари, не одобряет подобного увлечения, останавливаться Брит, похоже, не собирается.

Впрочем, свои выводы она все же сделала - под пикантными фото и видео она скрывает комментарии, чтобы токсичные ненавистники не ограничивали ее свободу самовыражения.

Недавно Спирс показала на своей странице в Instagram, как принимает душ - она позировала под струйками воды, крепко сжимая пышный бюст руками. Косметика на лице поп-легенды расплылась, а волосы, собранные в пучок на затылке, падают на ее лицо небрежными прядями.

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