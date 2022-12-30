Гологрудая Бритни Спирс сплясала в душе и объявила о смене имени

Неугомонная Брит фонтанирует экстравагантными идеями. Лучшие из них приходят к ней, похоже, пока она танцует обнаженной.

Бритни Спирс после голых танцев объявила о смене имени / instagram.com/britneyspears

Американская певица Бритни Спирс имеет странное хобби - она любит публично обнажаться, и делится своими "голыми" кадрами в социальных сетях. И хоть ее муж, модель и фитнесс-инструктор Сэм Асгари, не одобряет подобного увлечения, останавливаться Брит, похоже, не собирается.

Впрочем, свои выводы она все же сделала - под пикантными фото и видео она скрывает комментарии, чтобы токсичные ненавистники не ограничивали ее свободу самовыражения.

Недавно Спирс показала на своей странице в Instagram, как принимает душ - она позировала под струйками воды, крепко сжимая пышный бюст руками. Косметика на лице поп-легенды расплылась, а волосы, собранные в пучок на затылке, падают на ее лицо небрежными прядями.

В подписи к видео Бритни заявила о своих планах на смену имени - теперь Спирс хочет быть Бруклин. Это - гендерно нейтральное имя, которым называют и мальчиков, и девочек.

Чем обосновано такое решение, певица уточнять не стала. Бруклин - название одного из самых крупных и густонаселенных боро города Нью-Йорк.

Ранее участница 12 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Роксолана, которую Алекс Топольский счел слишком эксцентричной, назло неудавшемуся любовнику снялась полностью обнаженной.

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