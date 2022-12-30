УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Гологрудая Бритни Спирс сплясала в душе и объявила о смене имени

30 декабря 2022, 20:12
Неугомонная Брит фонтанирует экстравагантными идеями. Лучшие из них приходят к ней, похоже, пока она танцует обнаженной.
Бритни Спирс
Бритни Спирс после голых танцев объявила о смене имени / instagram.com/britneyspears

Американская певица Бритни Спирс имеет странное хобби - она любит публично обнажаться, и делится своими "голыми" кадрами в социальных сетях. И хоть ее муж, модель и фитнесс-инструктор Сэм Асгари, не одобряет подобного увлечения, останавливаться Брит, похоже, не собирается.

Впрочем, свои выводы она все же сделала - под пикантными фото и видео она скрывает комментарии, чтобы токсичные ненавистники не ограничивали ее свободу самовыражения.

Недавно Спирс показала на своей странице в Instagram, как принимает душ - она позировала под струйками воды, крепко сжимая пышный бюст руками. Косметика на лице поп-легенды расплылась, а волосы, собранные в пучок на затылке, падают на ее лицо небрежными прядями.

В подписи к видео Бритни заявила о своих планах на смену имени - теперь Спирс хочет быть Бруклин. Это - гендерно нейтральное имя, которым называют и мальчиков, и девочек.

Чем обосновано такое решение, певица уточнять не стала. Бруклин - название одного из самых крупных и густонаселенных боро города Нью-Йорк.

Ранее участница 12 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Роксолана, которую Алекс Топольский счел слишком эксцентричной, назло неудавшемуся любовнику снялась полностью обнаженной.

Также английская модель Искра Лоуренс, которая отрицает понятие "plus-size" и пропагандирует бодипозитив, на своем примере показала, как нужно гордиться своим телом, и показала свои аппетитные складочки в кружевах.

Другие новости:

шоу-бизнес Бритни Спирс новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:01

"Сочи будут оккупированы": Гиркин дал интересный прогноз на 2023 год

20:59

"Станет самой мощной в Европе": Зеленский анонсировал существенное усиление украинской ПВОВидео

20:45

Гороскоп для Близнецов на январь 2023 – для женщин и мужчинВидео

20:14

ВСУ ликвидировали в районе Донецка огромную группу оккупантовВидео

20:12

Гологрудая Бритни Спирс сплясала в душе и объявила о смене имениВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:12

Кремль назвал друзей Путина в Европе: в список вошли лишь три лидераВидео

20:00

Украина "отказывается от прекращения войны": Подоляк назвал причинуВидео

20:00

Финансовый успех и сказочное везение: астролог назвал 4 знака зодиака, которым очень повезет в январеВидео

19:48

Пенсионеров в Украине ждет большая индексация выплат в 2023 годуВидео

Реклама
19:39

"Знаешь, что тебе нужно? Пуля в голову": творцы сериала Уэнздей раскрыли подробности нового сезона

19:34

Самая модная стрижка 2023 с фантастической челкой, которая делает образ загадочнымФото

19:28

Путину угрожали убийством: эксперт рассказал, почему РФ сменила риторику в вопросе ядерных угрозВидео

19:20

Какой будет Россия в 2023 годумнение

18:45

Собьют большой куш: названы самые удачные знаки зодиака в январе 2023Видео

18:28

Аура расскажет о здоровье и эмоциональных переживаниях: что значат цвета чакрВидео

17:54

Глава разведки Буданов назвал хитрый план Путина на 2023 годВидео

17:39

На Новый год в Украину придет новая "буря": синоптики рассказали о неприятностиВидео

17:15

"Нечего греха таить": в Кремле дали неуклюжее объяснение, почему Путин не общается с прессойВидео

16:47

Балеруну-предателю Полунину отменили спектакли в Милане из-за его продажной позиции по войне в Украине

16:41

Бюджетное блюдо, которое должно быть на каждом столе: рецепт на Новый год с 1 секретным ингредиентомВидео

Реклама
16:31

ВСУ получили 60 авто при содействии Favbet Foundation

16:19

Приметы на 31 декабря: эти 3 вещи нужно сделать всем, чтобы весь 2023 год деньги и удача были в домеВидео

16:10

Рэпер Миша Крупин душевно сыграл гимн Украины на скрипке во время ракетной атакиВидео

16:01

"РФ демилитаризуется по плану": Резников ответил на ракетный удар оккупантовВидео

15:51

Самый простой и очень вкусный салат на Рождество: изысканный рецепт за пару минутВидео

15:51

Путин изолировался от своих элит, они недовольны тактикой Кремля - The Washington PostВидео

15:23

Мощный взрыв в Донецке: ликвидирован топ-чиновник из Следкома РФВидео

15:06

Кремль больше не шантажирует мир ядерным оружием после окрика из Китая - ДаниловВидео

14:59

Зеленский провел важное заседание СтавкиВидео

14:45

Старшая дочь Оли Поляковой стала тарологом и нагадала Тине Кароль новый романВидео

14:43

Жена Остапчука рассекретила, с кем будет встречать новый год

14:12

Уменьшить суммы в квитанциях за отопление: кто из украинцев имеет правоВидео

14:10

Люди используют не весь потенциал пищевой пленки: 6 полезных хитростей

13:56

"Это не конец войны": в НАТО предупредили об угрозе нового наступления РФВидео

13:51

Прогулы, несданные экзамены и угрозы: дочь Медведчука и крестницу Путина, не отчисляют из московского ВУЗа

13:24

Удары по военным и логистике: экс-командир партизан рассказал об украинских ДРГ в РФВидео

13:00

Гороскоп на завтра 31 декабря: Овнам – энергия, Тельцам – роскошь, Близнецам – конфликтыВидео

12:58

В Киеве снова будут отключать свет по графикам - ДТЭКВидео

12:37

Маша Ефросинина посветила тощими плечиками в открытом платье: "Опустошена, но стараюсь быть сильной"

12:32

Дали время укрепить ВСУ: Олланд откровенно высказался о Минских договоренностяхВидео

Реклама
12:10

С 1 января все пойдет наперекосяк: астролог назвал главных неудачников начала 2023 годаВидео

12:06

"Стоит присмотреться к одиноким друзьям": любовный гороскоп от Влада Росса на январь-2023

11:57

Атака на авиабазу в Энгельсе: россияне перебросили ракетоносцы после новой "бавовны"Видео

11:46

Как сейчас выглядит единственная дочь Анастасии Волочковой, которая сбежала от эпатажной матери

11:34

Зачем ставить поднос в прихожей: секрет, который сохранит чистоту дома

11:28

"Есть поражение цели": бойцы ВСУ выстрелом из ПЗРК сбили крылатую ракету РФВидео

11:20

В Украине готовят налог на снятие наличных в банкомате - СМИВидео

11:14

Украинцам могут отказать в получении или заставят вернуть субсидию: в ПФУ назвали причиныВидео

11:04

Гороскоп на январь-2023 для всех знаков: у Козерога пойдет в гору карьера, а Льва будет штормитьВидео

11:00

Нужно ли промывать макароны после варки: ответ на самый спорный вопросВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять