Муж Бритни Спирс рассказал, что думает про голые фото супруги в Сети

Сэм Асгари с пониманием относится к чудачествам поп-иконы.

Сэм Асгари высказался о публичном обнажении Бритни Спирс / instagram.com/samasghari

В июне 2022 года американская певица Бритни Спирс сочеталась браком с Сэмом Асгари, моделью и фитнес-тренером.

Артистка часто сталкивается с осуждением в Сети, ведь на ее странице в Instagram появляются неоднозначные фото и видео интимного содержание. Тяга Спирс к публичному обнажению кажется ее поклонникам проявлением проблем с психикой.

Асгари же обычно не комментирует эпатажное поведение супруги. Недавно под очередным обнаженным снимком певицы в Instagram он поставил на место общественность, которая непрестанно спрашивает его о том, почему он позволяет жене подобные вещи.

Муж Бритни отметил, что не имеет права осуждать свою жену, учитывая тот факт, что долгое время она находилась в фактическом заключении - под строгой опекой своего отца, Джейми Спирса.

Асгари бережно относится к психическому состоянию Бритни, хотя и не отрицает, что хотел бы сохранить интимную часть жизни певицы подальше от любопытных глаз. "Единственный человек в мире, которого буллят за публикации такого контента. Лично я предпочел бы, чтобы она никогда это не выкладывала. Но кто я такой, чтобы ограничивать того, кто большую часть своей жизни буквально находился под микроскопом", - написал Сэм.

Примечательно, что певица прислушалась к этому комментарию мужа - удалила некоторые снимки и закрыла комментарии.

Сэм Асгари высказался о публичном обнажении Бритни Спирс / instagram.com/britneyspears

Напомним, на своей свадьбе Бритни Спирс повторила поцелуй с Мадонной, который произошел между ними в 2003 году на церемонии открытия MTV Video Music Awards.

Также на праздничную церемонию тайно проник первый муж поп-певицы, Джейсон Александр, который устроил настоящий переполох среди гостей.

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