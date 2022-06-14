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Бритни Спирс пришлось заключить брачный контракт с молодым мужем - озвучены необычные условия

14 июня 2022, 18:57

Будущие супруги долго не могли прийти к общему решению.

Бритни Спирс и Сэм Асгари - названы условия брачного контракта / instagram.com/britneyspears

9 июня 2022 года 40-летня поп-звезда Бритни Спирс вышла замуж за 28-летнего Сэма Асгари - модель и фитнесс-тренера. Для певицы этот брак считают мезальянсом, так как ее состояние оценивают в 60 млн, в то время как с Асгари кроме честного слова брать нечего.

Не удивительно, что при таких обстоятельствах Бритни решила обезопасить свои активы и настояла на заключении брачного контракта. Артистка все еще имеет проблемы с доверием особям мужского пола из-за сложных отношений с отцом и бывшими супругами, поэтому торги об условиях, по словам некоторых изданий, длились долгие месяцы.

Ходили даже слухи о том, что Асгари боролся за полную опеку над их с Бритни будущими детьми в случае развода, а также за компенсацию в размере 5 миллионов долларов за каждый прожитый в браке год.

Однако условия, на которых брачный контракт все же был подписан, намекают на то, что слухи были слишком преувеличены - молодожены не претендуют на имущество и активы друг друга в случае развода. Таким образом каждый из супругов остается при своих богатствах, а брак, похоже, и правда заключен по любви.

"Спасибо всем, кто беспокоится о брачных отношениях! Конечно, мы получаем железный брачный контракт, чтобы защитить мой джип и коллекцию обуви на случай, если она однажды бросит меня", - подшутил Асгари.

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Напомним, на своей свадьбе Бритни Спирс повторила поцелуй с Мадонной, который произошел между ними в 2003 году на церемонии открытия MTV Video Music Awards.

Также на праздничную церемонию тайно проник первый муж поп-певицы, Джейсон Александр, который устроил настоящий переполох среди гостей.

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