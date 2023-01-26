Снова попала в скандал: в дом к знаменитой певице ворвалась полиция

Одной из самых эпатажных поп-див современности можно назвать Бритни Спирс.
Странные выходки певицы, откровенные фотографии, регулярные визиты в больницу и даже неадекватное поведение на публике уже не так шокируют фанатов блондинки.
Как сообщает TMZ, уже довольно долгое время психическое состояние исполнительницы вызывает серьезные опасения.
Фанаты забили тревогу, когда Бритни в очередной раз удалила свой аккаунт в социальных сетях.
Многие решили, что женщину вновь кто-то "контролирует" и обрезала связь с внешним миром она не по собственной воле.
"Именно эти домыслы и стали причиной, по которой обеспокоенные поклонники вызвали к дому звезды полицию. В итоге оказалось, что миссис Спирс спокойно проводит время со своим мужем — актером Сэмом Асгари", - говорится в сообщении.
Ранее муж Бритни Сэм Асгари рассказал, как относится к выходкам жены: Спирс любит публично обнажаться, и делится своими "голыми" кадрами в социальных сетях. И хоть Сэм Асгари не одобряет подобного увлечения, останавливаться Брит, похоже, не собирается.
Также недавно у Бритни Спирс случился маниакальный припадок в ресторане в Лос-Анджелесе - посетители были шокированы увиденным, и принялись снимать певицу на камеру.
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