Бритни больше нет: эпатажная певица сообщила о смене имени благодаря другу детства

Новое заявление Спирс относительно своей личности, привело фанатов в замешательство.

Бритни Спирс сменила имя на Ривер Рэд / instagram.com/britneyspears

41-летняя поп-икона Бритни Спирс после избавления от опекунства своего отца, которое было больше похоже на тюремное заключение с постоянным психологическим давлением, находится в поиске себя.

Поклонники рады, что певица наконец имеет свободу самовыражения, однако некоторые поступки Спирс дают повод серьезно задуматься про ее психологическую состоятельность.

В канун Нового года Бритни объявила, что теперь ее зовут Бруклин. Теперь же на ее странице в Instagram появилось сообщение о том, что она сменила имя на Ривер Рэд (River Red - красна река). Новый псевдоним также появился в шапке профиля артистки.

При этом Спирс (или Рэд) опубликовала увеличенный снимок поверхности Луны, который сопроводила уже привычным потоком сознания.

"Яркая… легко !!! Спасибо тебе, друг детства, я нашла свой мячик… не недооценивай силу чистоты!!! Я все это вижу насквозь… в нем есть жидкость и оно мокрое… оно игривое и имеет вес!!! Я сменила имя на Ривер Рэд! И все же огонь там, где он освещает… смотреть на него и прыгать прямо без страха!!! Блин, теперь я должна найти свою ВИЛКУ", - пишет Бритни.

Бритни Спирс сменила имя на Ривер Рэд / instagram.com/britneyspears

Ранее муж Бритни Сэм Асгари рассказал, как относится к выходкам жены: Спирс любит публично обнажаться, и делится своими "голыми" кадрами в социальных сетях. И хоть Сэм Асгари не одобряет подобного увлечения, останавливаться Брит, похоже, не собирается.

Также недавно у Бритни Спирс случился маниакальный припадок в ресторане в Лос-Анджелесе - посетители были шокированы увиденным, и принялись снимать певицу на камеру.

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