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"Малышка на миллион" 48-летняя Хилари Суонк впервые стала мамой

Анна Подгорная
10 апреля 2023, 14:12 обновлено 10 апреля, 14:13
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Оскароносная кинодива призналась, что сейчас находится в самом настоящем раю.
Хилари Суонк
Хилари Суонк впервые стала мамой / instagram.com/hilaryswank

Американская актриса, двукратная обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус", звезда фильмов "Малышка на миллион", "Парни не плачут", "Черная орхидея" и "P. S. Я люблю тебя", Хилари Суонк в возрасте 48 лет впервые стала мамой. Об этом актриса рассказала на своей странице в Instagram на католическую Пасху.

Артистка опубликовала первое фото младенцев: у нее родились двойняшки - мальчик и девочка. "Это было нелегко. Но мальчик и девочка полностью стоило того! Счастливой Пасхи! Пишу вам из чистейшего рая", - подписала снимок Суонк.

О беременности актрисы стало известно в октябре 2022 года. Тогда же Хилари поделилась, что ожидает близнецов. Имена детей, точную дату рождения и прочие подробности про детей Суонк и ее муж пока держат в тайне.

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Хилари Суонк вышла замуж за бизнесмена Филипа Шнайдера в 2018 году. До этого пара встречалась около двух лет. Шнайдер - второй муж актрисы. Ее первый брак, с актером Чадом Лоу, продлился 10 лет - с 1997 по 2007 год.

Одной из причин развода между актерами называли набирающую обороты карьеру Суонк: на момент их знакомства Лоу был кумиром всех подростков, однако удержать этот успех не мог, в то время как в 2000 году Хилари уже получила свой первый "Оскар".

Хилари Суонк
Хилари Суонк впервые стала мамой / instagram.com/hilaryswank

Ранее стало известно, что американский актер, звезда кинотрилогии "Властелин колец", Элайджа Вуд во второй раз стал отцом - его партнерша, датский кинорежиссер Метте-Мари Конгсвед, родила ему дочь.

Также дочь от американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска показала его бывшая супруга - канадская певица Граймс. Девочка появилась на свет уже после того, как пара рассталась.

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