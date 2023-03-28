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Бывшая жена Илона Маска показала их крошку-дочь и назвала странное имя девочки

28 марта 2023, 02:35
При рождении ей было дано редкое имя, однако Граймс решила, что теперь будет называть ребенка по-другому.
Граймс
Граймс показала дочь от Илон Маска с необычным именем / instagram.com/grimes

Канадская певица, музыкант и художница Граймс (Клэр Си Буше) является матерью двоих из девяти детей американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска. В декабре 2021 года появилась Экза Дарк Сайдерил (приблизительная транскрипция) - самая младшая из детей Маска.

Примечательно, что девочка появилась на свет через три месяца после расставания артистки и бизнесмена, а также на месяц позже внебрачных единокровных близнецов, которых Илону родила топ-менеджер основанной им компании Neuralink Шивон Зилис.

Маленькая Экза и так имеет крайне необычная имя, однако в домашней обстановке ее называют "Y" по аналогии с ее единоутробным братом X (где Х - неизвестная переменная) Æ A-12 (приблизительная транскрипция - Экс Эш Эй-Твелв). Маск и Буше придавали именам своих малышей особое значение, и каждый из их элементов имеет особую трактовку.

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Однако недавно Граймс на своей странице в Twitter заявила, что планирует изменить имя дочери. Она хотела бы просто оставить в свидетельстве знак вопроса "?", но это противоречит законам штата Калифорния - в имени должны быть только буквы, а не символы и цифры.

Тогда она предложила другие альтернативы: "Теперь она "Y" или "Why?" ("Почему?") или просто "?" (но правительство такого не признает). Любопытство, извечные вопросы... И всякое такое". Также Буше показала, как выглядит их с Маском маленькая дочь - обычно они стараются беречь ее приватность, но, по словам артистки, на этом снимке Вай сама на себя не похожа.

Экза Дарк Сайдерил
Экза Дарк Сайдерил или Вай, как ее называют родители / twitter.com/Grimezsz

Ранее стало известно, что 36-летняя американская актриса, певица и светская львица Линдси Лохан ждет первенца от мужа, арабского финансиста Бадера Шаммаса.

Также о пополнении в семье заговорил 82-летний итальянский дизайнер одежды и основатель одноименного бренда Роберто Кавалли - его молодая подруга подарила ему шестого ребенка, которого художник моды назвал в честь погибшего отца.

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