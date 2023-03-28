Бывшая жена Илона Маска показала их крошку-дочь и назвала странное имя девочки

При рождении ей было дано редкое имя, однако Граймс решила, что теперь будет называть ребенка по-другому.

Граймс показала дочь от Илон Маска с необычным именем / instagram.com/grimes

Канадская певица, музыкант и художница Граймс (Клэр Си Буше) является матерью двоих из девяти детей американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска. В декабре 2021 года появилась Экза Дарк Сайдерил (приблизительная транскрипция) - самая младшая из детей Маска.

Примечательно, что девочка появилась на свет через три месяца после расставания артистки и бизнесмена, а также на месяц позже внебрачных единокровных близнецов, которых Илону родила топ-менеджер основанной им компании Neuralink Шивон Зилис.

Маленькая Экза и так имеет крайне необычная имя, однако в домашней обстановке ее называют "Y" по аналогии с ее единоутробным братом X (где Х - неизвестная переменная) Æ A-12 (приблизительная транскрипция - Экс Эш Эй-Твелв). Маск и Буше придавали именам своих малышей особое значение, и каждый из их элементов имеет особую трактовку.

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Однако недавно Граймс на своей странице в Twitter заявила, что планирует изменить имя дочери. Она хотела бы просто оставить в свидетельстве знак вопроса "?", но это противоречит законам штата Калифорния - в имени должны быть только буквы, а не символы и цифры.

Тогда она предложила другие альтернативы: "Теперь она "Y" или "Why?" ("Почему?") или просто "?" (но правительство такого не признает). Любопытство, извечные вопросы... И всякое такое". Также Буше показала, как выглядит их с Маском маленькая дочь - обычно они стараются беречь ее приватность, но, по словам артистки, на этом снимке Вай сама на себя не похожа.

Экза Дарк Сайдерил или Вай, как ее называют родители / twitter.com/Grimezsz

Ранее стало известно, что 36-летняя американская актриса, певица и светская львица Линдси Лохан ждет первенца от мужа, арабского финансиста Бадера Шаммаса.

Также о пополнении в семье заговорил 82-летний итальянский дизайнер одежды и основатель одноименного бренда Роберто Кавалли - его молодая подруга подарила ему шестого ребенка, которого художник моды назвал в честь погибшего отца.

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