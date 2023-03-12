82-летний Роберто Кавалли стал отцом в шестой раз

Дизайнер дал малышу, который появился на свет от звезды Playboy, необычное имя.

Роберто Кавалли стал шестой раз отцом в 82 года / instagram.com/robertocavalli

Итальянский дизайнер одежды и основатель одноименного бренда Роберто Кавалли стал отцом в шестой раз. Об этом 82-летнй отец сам рассказал в интервью журналу Novella 2000, которое цитирует таблоид AceShowbiz.

Ребенка ему подарила его подруга, модель и звезда Playboy (Мисс Январь 2008) Сандра Нильссон. Ребенок появился на свет около двух недель назад во Флоренции. Кавалли назвал новорожденного мальчика в честь своего отца - Джорджио.

Отец дизайнера был застрелен нацистами, когда ему было всего четыре года, поэтому для Кавалли было крайне важно назвать одного из сыновей в его честь, чтобы почтить память. "Сандра чувствует себя хорошо, ребенок, который родился прямо здесь, во Флоренции, прекрасен, и было очень волнительно видеть его сразу после рождения. Его зовут Джорджио, как и его дедушку, моего отца..." - рассказывает художник моды.

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Для итальянца малыш Джорджио - четвертый сын и шестой ребенок. Дочь Кристиана и сын Томмазо родились у Кавалли от первого брака с Сильванеллой Джаннони. Дочь Ракеле (1983) и сыновья Даниеле (1986) и Роберт (1993) появились за время его супружеской жизни с моделью Евой Дюрингер.

С Сандрой Нильссон дизайнер состоит в отношениях с 2014 года. Она на 45 лет младше Кавалли.

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