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"Дрянная девчонка" остепенилась: 36-летняя Линдси Лохан беременна первенцем

14 марта 2023, 22:32
Голливуд теряет своих самых отъявленных тусовщиц: после Пэрис Хилтон готовится стать мамой рыжеволосая бестия Лохан.
Линдси Лохан беременна
Линдси Лохан беременна первенцем / instagram.com/lindsaylohan

Американская актриса, певица и светская львица Линдси Лохан лишь ближе к сорока годам обрела покой и тихое семейное счастье, к которому, по ее словам, стремилась всегда.

Она начала карьеру на телевидении в возрасте трех лет, и с тех пор не сходит со страниц таблоидов: сперва, как самая яркая, подающая надежды молодая звезда за последние сто лет, затем - как самая большая гуляка. Из-за многолетнего пристрастия Линдси к наркотикам, алкоголю и вечеринкам она регулярно попадала в ДТП, за решетку, реабилитационные центры. С ней отменяли контракты из-за неблагонадежности, но все еще надеялись, что Лохан наконец перестанет бунтовать, и возьмется за ум.

Сейчас кто бы мог подумать, что артистка в свои 36 лет станет примерной женой, а скоро и матерью. В 2022 году она вышла замуж за арабского финансиста Бадера Шаммаса после трех лет отношений, а сегодня объявила о том, что они с супругом ждут первенца.

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На своей странице в Instagram одиозная знаменитость опубликовала снимок белоснежного детского боди с надписью "скоро будет". Фото Лохан подписала просто: "Мы благословлены и взволнованы".

Никаких подробностей о будущем малыше Линдси Лохан пока не раскрыла. Это будет первый ребенок звезды. Ранее она призналась, что в 2014 у нее был выкидыш.

Линдси Лохан беременна
Линдси Лохан беременна первенцем / instagram.com/lindsaylohan

Ранее стало известно, что роман 59-летнего американского актера Брэда Питта с его 29-летней возлюбленной Инес де Рамон вышел на новый уровень - близкое окружение пары утверждает, что они всерьез планируют завести общего ребенка.

Также 64-летняя Мадонна подтвердила роман с 29-летним боксером и тренером ее детей Джошем Поппером - поп-икона показала страстные поцелуи с новым любовником.

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