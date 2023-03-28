Звезда "Властелина колец" тайно стал отцом во второй раз

Элайджа Вуд скрывал от поклонников появление на свет второго ребенка больше года.

Элайджа Вуд стал отцом во второй раз - у актера 14 месяцев назад появилась дочь / ua.depositphotos.com

Американский актер, звезда кинотрилогии "Властелин колец", Элайджа Вуд теперь папа двоих детей. Рождение второго ребенка он держал в строжайшем секрете, и впервые рассказал об этом в свежем интервью для The Wall Street Journal.

42-летний актер признался, что последнее время долго поспать по утрам ему и его партнерше, датскому кинорежиссеру Метте-Мари Конгсвед, не удается - в 5:30 их будят малыши. Так и стало известно, что пара, кроме трехлетнего сына Эвана, воспитывает еще и 14-месячную дочь.

Вуд и его избранница ведут закрытый образ жизни, и также скрывали появление на свет первенца. Поэтому не удивительно, что о существовании девочки в семье Вуд-Конгсвед стало известно лишь сейчас.

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Тем не менее актер признается - он наслаждается отцовством, и занимается домашними делами с большим энтузиазмом.

"Тебе постоянно бросают вызов, причем самым лучшим образом. Это и мой личностный рост, и рост моих детей", - рассказывает Элайджа Вуд про воспитание двоих малышей.

Ранее стало известно, что 36-летняя американская актриса, певица и светская львица Линдси Лохан ждет первенца от мужа, арабского финансиста Бадера Шаммаса.

Также о пополнении в семье заговорил 82-летний итальянский дизайнер одежды и основатель одноименного бренда Роберто Кавалли - его молодая подруга подарила ему шестого ребенка, которого художник моды назвал в честь погибшего отца.

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