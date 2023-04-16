Продюсер шоу "Голос країни" и "Танці з зірками" совершил каминг-аут

Продюсер популярных украинских шоу "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк решил поделиться, как сильно его жизнь изменилась за последний год, который был крайне сложным для всей страны.
Завадюк решил жить здесь и сейчас, поэтому перестал откладывать важные вещи на потом, и теперь живет, наслаждаясь каждым днем.
"Я могу казаться уверенным человеком, но я много сомневался. Война изменила мою жизнь, и я совершенно четко отдаю себе отчет в том, что жить нужно здесь и сейчас. Нет больше времени откладывать что-то на потом. После того, как началась война, я попытался начать делать то, что откладывал, здесь и сейчас. Учусь преодолевать сомнения каждый день", - пишет он на своей странице в Instagram.
Продюсер стал больше заниматься спортом, изучает английский и строит планы по открытию собственной кофейни, у него появился пес и новый дом, который он делит со своим возлюбленным. Ранее Завадюк был очень скрытен во всем, что касалось его личной жизни, но теперь "вышел из шкафа", и очень этому рад.
"Я переехал из своей любимой квартиры, которая теперь за блок-постами в правительственном квартале, на большую вместе с бойфрендом. Я начал откровенно говорить об этом здесь. Мне не легко было решиться, но я это сделал. Ибо это о смелости быть собой", - рассказывает Владимир.
Каминг-аут продюсера поддержали его друзья и коллеги - Катя Осадчая, Оля Цыбульская, надя Дорофеева, Kola, Алексей Суханов, Ирина Горовая и другие.
Ранее стало известно, что американская актриса, двукратная обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус", Хилари Суонк в возрасте 48 лет впервые стала мамой.
Также появилась новость о том, что певица и 12-кратный лауреат премии "Грэмми" Тейлор Свифт рассталась с бойфрендом-актером после 6 лет романтических отношений.
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