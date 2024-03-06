Сын Андрея Шевченко удивил заявлением об Украине

17-летний Кристиан получил дебютный вызов в юношескую сборную Украины (U-19).

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Кристиан Шевченко / Коллаж Главред, фото instagram.com/kristianms7, instagram.com/andriyshevchenko

Сын легендарного украинского футболиста, а теперь и президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко Кристиан, сделал неожиданное заявление.

17-летний Кристиан получил дебютный вызов в юношескую сборную Украины (U-19).

Как стало известно, Шевченко-младший на днях получил украинское гражданство, что дает ему возможность выступать за сборные Украины.

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Сразу после получения гражданства, главный тренер юношеской сборной Украины (U-19) Дмитрий Михайленко определил состав команды на матчи элит-раунда отбора на Евро-2024. В список из 20 игроков попал и Кристиан Шевченко, сообщает официальный сайт УАФ.

Кристиан Шевченко вызван в сборную Украины / УАФ

Что заявил Кристиан Шевченко о сборной Украине

Сам Кристиан уже прокомментировал свой дебютный вызов сборной Украины U-19.

"Конечно, быть вызванным в сборную Украины – это всегда честь. Я с нетерпением жду будущих возможностей и жду шанса встретиться со своими партнерами и тренерами. Сделаю все возможное, чтобы помочь команде в предстоящих матчах и доставить радость нашей стране. Слава Украине", – заявил Шевченко-младший в комментарии Tribuna.com.

Кто такой Кристиан Шевченко Кристиан Шевченко – второй из четырех сыновей Андрея Шевченко и американской модели Кристен Пазик. У супругов также есть 20-летний Джордан, 12-летний Александр и Райдер-Габриэль, которому 10 лет. Кристиан Шевченко родился в Лондоне в 2006 году. Свою футбольную карьеру он начал в академии "Челси". Летом 2023 года подписал контракт с английским "Уотфордом", где сейчас выступает за команду U-18 на позиции центрального нападающего.

Молодежный Евро-2024

По итогам жеребьевки элит-раунда сборная Украины попала в группу 7, где сыграют с командами Швейцарии, Северной Македонии и Латвии. Хозяином мини-турнира будет Северная Македония, поединки квартета пройдут 20-26 марта в Скопье.

Победители групп элит-раунда присоединятся к хозяину, Северной Ирландии, в финальной стадии, которая состоится 15-28 июля 2024 года и станет отбором от УЕФА к ЧМ-2025 (U-20).

Как ранее сообщали, Кристиан Шевченко всего за пару месяцев стал гражданином Украины. В начале февраля стало известно, что Кристиан подал необходимые документы на получение украинского гражданства.

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