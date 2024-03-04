Юный сын Андрея Шевченко получил паспорт Украины - СМИ

Второй сын легендарного Андрея Шевченко Кристиан родился в Лондоне, и на родине отца бывал лишь на каникулах. Однако в последнее время 17-летний парень стал проявлять интерес к своим корням.
В начале февраля стало известно, что Кристиан подал необходимые документы на получение украинского гражданства. Сегодня издание Sport.ua со ссылкой на собственные источники сообщило, что Шевченко-младший получил паспорт Украины.
Кристиан Шевченко продолжает дело отца, и строит футбольную карьеру. При условии, что юному спортсмену удастся пройти регистрацию футбольного гражданства в ФИФА, он сможет выступать за украинские юношеские сборные.
Шевченко-младший начал свою футбольную карьеру в Академии "Челси", а летом 2023 года подписал свой первый серьезный контракт с юношеской командой "Уотфорд", за которую выступает на позиции форварда. Также Кристиан Шевченко играет на позиции центрального нападающего за команду U18.
Кто такой Андрей Шевченко?
Андрей Шевченко - украинский спортсмен, тренер и общественный деятель, в пршлом - футболист на позиции нападающего. Заслуженный мастер спорта Украины. Посол благотворительной платформы United24, которая занимается сбоом средств для помощи Украине и повышает осведомленность общества про войну в нашей стране.
Ранее украинский актер-воин Гарик Бирча сделал неожиданное признание - он женился и стал отцом. Появление ребенка в его жизни произошло еще до начала полномасштабной войны.
Также украинский боксер Вячеслав Узелков засветил непубличную возлюбленную на фото. Спортсмен уже несколько лет оберегает избранницу от посторонних глаз.
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