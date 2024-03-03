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Неожиданное признание: "Виталька" Гарик Бирча женился и стал отцом

Анна Подгорная
3 марта 2024, 15:45
Актер-воин обзавелся семьей и мастерский скрывал это от поклонников.
Гарик Бирча
Гарик Бирча раскрыл тайну своей личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/garik_bircha

Украинский актер и комик, а нынче - сержант отдельного специального батальона "Berlingo", Гарик Бирча во время своего редкого отпуска со службы направился прямиком на съемки спецсезона шоу "Лига Смеха. Волонтерский десант 3". Артисту досталась ответственная роль ведущего.

Однако за кулисами Бирча нашел время дать интервью проекту "Ближче до зірок", в котором он раскрыл подробности личной жизни. Ранее он это ревностно скрывал от публики.

Оказалось, что незадолго до начала полномасштабной войны у него появился ребенок. "У меня есть маленькая доченька. Два года недавно исполнилось. Она родилась перед полномасштабным вторжением", - признался Бирча.

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Кроме того внимательные зрители заметили на пальце комика обручальное кольцо, что намекает, что Гарик Бирча не только отец, но и муж. Однако откровений по этому поводу от актера пока не последовало.

Гарик Бирча
Гарик Бирча раскрыл тайну своей личной жизни / скриншот YouTube

Кто такой Гарик Бирча?

Гарик Бирча - украинский актер, комик и сценарист. Тренер и участник украинского юмористического шоу "Ліга сміху". Наибольшую известность получил благодаря комедийному сериалу "Віталька" - в нем Бирча был автором идеи и сыграл главную роль. С 2022 года защищает Украину в звании старшего сержанта.

Ранее экс-капитан футбольного клуба "Динамо" Николай Морозюк рассказал о разрыве с женой Ириной. Пара вместе воспитывала двоих детей. Проблемы в отношениях у бывших супругов начались еще несколько лет назад.

Также в СМИ появились слухи о том, что у 53-летней Наоми Кэмпбелл роман с 37-летним миллионером из ОАЭ, кинопродюсером Мохаммедом Аль-Турки. Они знакомы уже 10 лет и много времени проводят вместе.

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