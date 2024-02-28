"Официально развелись": экс-капитан "Динамо" рассказал о разрыве с женой

Николай Морозюк признался, что уже прошло две недели с момента его развода с женой.

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Николай Морозюк развелся с женой Ириной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nikolaymoroziuk/, instagram.com/irina_moroziuk_fit/

Бывший капитан футбольного клуба "Динамо" Николай Морозюк рассказал о разводе с женой Ириной.

"Мы уже разведены. Официально – где-то дней десять, две недели. Я подал документы, как приехал в Украину. Это все заняло где-то три месяца времени, может, немного больше", - рассказал Николай в подкасте "Сам на Сам".

Морозюк решил оставить в тайне причину развода и уточнил, что публично не будет делить имущество с экс-супругой. Также футболист отметил, что не понимает, как можно конфликтовать из-за материальных вещей.

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"Боролся ли я за раздел имущества? Нет. У меня такой принцип. Многие меня не понимают, как так, но у меня такое видение. Есть много историй у моих друзей, но я привык немного по-другому решать эти вопросы. Поэтому я озвучил свои условия, человека устраивает, и все – к нему не возвращаемся", - подытожил Николай.

Отметим, у пары двое общих детей – сын Илья и дочь Мария, для футболиста это был уже второй брак.

А также Ирина Морозюк в 2018 году подозревала мужа в измене, но доказательств не имела.

Кто такой Николай Морозюк Николай Морозюк - воспитанник и экс-игрок киевского "Динамо" выступал за украинские команды "Оболонь", "Кривбасс", "Металлург" (Донецк), а также турецкий "Ризеспор". В январе 2022 года отправился на зимние сборы с одесским "Черноморцем".

Добавим, Футбольный клуб "Арсенал", в котором играет украинский футболист Александр Зинченко оскандалился поздравлением российского футболиста Аршавина.

Напомним, известный украинский футболист Артем Федецкий жестко "наехал" на боксера Василия Ломаченко, который опозорился из-за своей пророссийской позиции.

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