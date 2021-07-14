Ирина Морозюк вернулась к бывшему мужу Николаю Морозюку

Ирина Морозюк / instagram.com/irina_moroziuk/

Бывший капитан Динамо Николай Морозюк воссоединился со своей бывшей женой Ириной.

После расставания, о котором стало известно в 2020 году, пара несколько раз была вместе на отдыхе, и Ирина даже позировала в провокационных нарядах и без них, что натолкнуло поклонников на мысль о том, что отношения между ними налаживаются.

Теперь одновременно вышло короткое интервью Морозюка, а Ирина в сториз своего Instagram подтвердила воссоединение.

" Все очень индивидуально. Но я бы не советовала нарушать привычные правила для вас. Побольше делать незапланированных движений. Оно всегда разжигает интерес и эмоции", - написала Морозюк в ответ на вопрос о поддержании отношений и похвасталась страстным фото с мужем.

Она более подробно рассказала о воссоединении после того, как ее поздравили с семейным положением.

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"Я про отношения могу писать и говорить очень много. Возможно, я бы смогла стать хорошим семейным психологом, но к сожалению, мне это не позволит внешность... Но каким-то спикером для девушек - да", - -похвасталась она.

Напомним, что в 2020 году впервые на совместный отдых Ирины и Николая бурно отреагировали в Сети.

Ирина также рассказала ведущей Нового канала, что на тот момент они не были официально разведены, но в отношениях не состояли.

А на вопрос Ани Олицкой, есть ли между ними интим, женщина кокетливо ответила: "С бывшими секс возможен. А почему нет, если нет никого нового? Мы ведь оба одиноки". И рассмеялась.

О том, что она рассталась с мужем, Ирина Морозюк сообщила в июне 2020 года. По ее словам, они не жили вместе с июня 2019 года.