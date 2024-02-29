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У 53-летней Наоми Кэмпбелл роман с 37-летним миллионером из ОАЭ - СМИ

Анна Подгорная
29 февраля 2024, 11:11
В цепкие ноготки Черной пантеры светский лев и кинопродюсер попался еще в 2014 году.
Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл приписывают роман с Мохаммедом Аль-Турки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Юные годы Наоми Кэмпбелл, кроме головокружительных успехов в мире моды, были отмечены дикими вечеринками, громкими романами и дерзкими выходками. Впрочем, и сегодня ни одно светское мероприятие, где царят богатые и знаменитые, не проходит без участия 53-летней модели.

В последнее время ее сопровождает 37-летний кинопродюсер-мультимиллионер из Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Турки ("Арбитраж", "Любой ценой", "Невинность", "99 домов") - вместе пара появилась на церемонию награждения премии BAFTA, чем породила в СМИ слухи о том, что между ними нечто большее, чем просто дружба.

Как сообщает издание The Sun, Аль-Турки и Кэмпбелл на светском мероприятии держались сдержанно, однако то и дело натыкались друг на друга в зале и выглядели в обществе друг друга совершенно счастливыми. К слову, по словам очевидцев, с вечеринки после церемонии миллионер и модель также уехали вместе.

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Инсайдеры отмечают, что Аль-Турки и Кэмпбелл знакомы с 2014 года, но в последнее время все чаще наслаждаются обществом друг друга. И если между ними не завязался бурный роман сейчас, то многие уверены, что это - дело времени. "Наоми очень разборчива в том, с кем проводит время, и она сблизилась с Мохаммедом. Их сблизила любовь к моде и искусству, у них много общих друзей. Наоми была с ним в Дубае, и она кажется очень счастливой. Они проводят много времени вместе, и, похоже, что между ними пробежала искра, даже если это пока просто дружба", - сообщают информаторы.

Наоми Кэмпбелл никогда не была замужем. Она была дважды помолвлена - с басистом группы U2 Адамом Клейтоном в 1993 году, и с итальянским бизнесменом Флавио Бриаторе в конце девяностых. Но оба раза все заканчивалось разрывом. У модели были романы с Леонардо Ди Каприо, Владиславом Дорониным, Робертом Де Ниро, Хассаном Джамилем, Шоном Комбсом, Ашером, Лиамом Пейном, Скептой.

Смотрите видео с Мохаммедом Аль-Турки и Наоми Кэмпбелл на церемонии BAFTA:

Кто такая Наоми Кэмпбелл?

Наоми Кэмпбелл - британская супермодель афроямайского и китайско-ямайского происхождения. Одна из "большой шестерки" супермоделей. В фэшн-индустрии имеет прозвище Черная пантера. Начала карьеру в 15 лет и сохраняет свою востребованность в профессии даже почти 40 лет спустя. Имела многочисленные проблемы с законом и страдала от алкогольной и наркотической зависимости. Личную жизнь скрывает, мама двоих детей (2021 и 2023 г.р.), рожденных суррогатной матерью.

Ранее звезда "Звездных войн" Марк Хэмилл остроумно утер нос дипломатам РФ, которые попытались в пропагандистских целях манипулировать поклонниками легендарной киносаги.

Также 55-летняя Дженнифер Энистон спровоцировала слухи о помолвке. "Рэйчел Грин" явилась на красную дорожку вручения Премий Гильдии киноактеров США (SAG Awards) с огромным бриллиантом на безымянном пальце.

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