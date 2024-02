"Вы опять промахнулись": звезда "Звездных войн" остроумно утер нос дипломатам РФ

Марк Хэмилл высмеял нелепую попытку пропагандистов сыграть на чувствах поклонников легендарной саги.

Марк Хэмилл подколол российских пропагандистов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американский актер и посол United24 Марк Хэмилл поддерживает Украину, и часто выступает публично против российской агрессии. За это "Люка Скайуокера" нередко критикуют различные представители страны-оккупанта.

К примеру, недавнюю новость о том, что при помощи Хэмилла были собраны средства на 500 дронов для украинской армии, посольство рф в своем официальном аккаунте в X наделило пропагандистским подтоном. Они показали фото президента Украины Владимира Зеленского в кофте с отсылкой на киносагу "Звездные войны" - надписью "Come to the Dark Side" (Переходи на темную сторону - прим. редактора).

"Как вам это нравится, фанаты Звездных войн? Люк Скайуокер перешел на темную сторону", - подписали снимок они с намеком, что Хэмилл запятнал себя помощью Украине.

Актер не растерялся, и в своем блоге остроумно ответил тем, кто поддерживает страну-оккупанта. "Скажите мне, что не понимаете Звездные войны, не говоря мне, что вы не понимаете Звездные войны. Подсказка: украинский народ - это бунтовщики, а ВЫ - Империя Зла. Русские опять промахнулись, но спасибо за игру! PS: Для меня большая честь ответить на призыв Президента Владимира Зеленского стать послом дронов, чтобы защитить его страну от вашего преступного вторжения", - написал Марк Хэмилл. В комментариях актера благодарят за стойкость его проукраинской позиции.

Марк Хэмилл подколол российских пропагандистов / twitter.com/MarkHamill

Кто такой Марк Хэмилл? Марк Хэмилл - американский актер кино, театра и озвучки, сценарист. Наиболее известен благодаря роли Люка Скайуокера из киносаги "Звездные войны" и голосу злодея Джокера в различных мультфильмах и компьютерных играх. За более чем 54 года карьеры сыграл 363 различных роли. С сентября 2022 года - посол благотворительной платформы United24, которая собирает средства для поддержки Украины в войне против рф.

